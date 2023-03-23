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В ГУР считают, что режим Путина не получит от Китая желаемой помощи

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 марта 2023, 18:10
В ГУР считают, что режим Путина не получит от Китая желаемой помощи
ВЛАДИМИР ПУТИН И СИ ЦЗИНЬПИН, ФОТО GETTY IMAGES

В Главном управлении разведки Минобороны считают, что Китай будет заботиться о собственных интересах и не будет предоставлять российскому режиму военную помощь.

Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Китай прежде всего будет больше помогать самому себе, и защищать собственные национальные интересы, как в экономической, так и в сфере безопасности.

Говорить сегодня о прямой военной помощи со стороны Китая Российской Федерации, режиму Путина, мы не можем.

Понятно, что у Украины есть свои национальные интересы, и мы хотели бы от ряда стран видеть более решительную политику в контексте осуждения российской агрессии, поддержания международного права и защиты устава ООН, но в целом думаю, что режим Путина не получит той помощи, на которую надеялся".

Что предшествовало: Лидер Китая Си Цзиньпин совершил визит в Россию, где встретился с Владимиром Путиным и подписал договоренности о продолжении стратегического партнерства двух стран.

В то же время Путин и Си сделали совместное заявление, в котором заявили, что отношения их стран не являются военно-политическим союзом, не имеют блокового и конфронтационного характера, также не направлены против третьих стран.

ВИДЕО ДНЯ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выражал надежду, что Китай не будет сообщником России.

Темы: КитайразведкаРосcиявойна
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