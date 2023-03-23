Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ГУР считают, что режим Путина не получит от Китая желаемой помощи

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 марта 2023, 17:10
В ГУР считают, что режим Путина не получит от Китая желаемой помощи
ВЛАДИМИР ПУТИН И СИ ЦЗИНЬПИН, ФОТО GETTY IMAGES

В Главном управлении разведки Минобороны считают, что Китай будет заботиться о собственных интересах и не будет предоставлять российскому режиму военную помощь.

Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Китай прежде всего будет больше помогать самому себе, и защищать собственные национальные интересы, как в экономической, так и в сфере безопасности.

Реклама:

Говорить сегодня о прямой военной помощи со стороны Китая Российской Федерации, режиму Путина, мы не можем.

Понятно, что у Украины есть свои национальные интересы, и мы хотели бы от ряда стран видеть более решительную политику в контексте осуждения российской агрессии, поддержания международного права и защиты устава ООН, но в целом думаю, что режим Путина не получит той помощи, на которую надеялся".

Что предшествовало: Лидер Китая Си Цзиньпин совершил визит в Россию, где встретился с Владимиром Путиным и подписал договоренности о продолжении стратегического партнерства двух стран.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время Путин и Си сделали совместное заявление, в котором заявили, что отношения их стран не являются военно-политическим союзом, не имеют блокового и конфронтационного характера, также не направлены против третьих стран.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выражал надежду, что Китай не будет сообщником России.

Темы: КитайразведкаРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Китай
2/3 иностранных деталей в российских дронах сделаны в Китае – группа Ермака-Макфола
Более половины немцев обеспокоена сближением Китая и России
После полной изоляции последних лет КНДР открывает границы, опасаясь массового голода
Последние новости
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
Все новости...
Реклама: