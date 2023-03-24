На Київщині скорочують комендантську годину
П'ятниця, 24 березня 2023, 12:50
З 26 березня у Київській області скорочується комендантська година – від неділі вона діятиме щодня з 00:00 до 05:00.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація з посиланням на відповідне розпорядженням
Деталі: Повідомляється, що з 26 березня більшість приміських та міжміських автобусних маршрутів області працюватимуть довше.
Зокрема, пасажирські перевезення збільшать свій час роботи на 60 хвилин вранці та на 30 – ввечері.
Т.в.о. голови Київської ОДА Дмитро Назаренко закликав мешканців дотримуватися всіх вимог воєнного стану, зокрема комендантської години. Він голосив, що війна триває і ворог продовжує обстрілювати мирні міста й села по всій території країни.
Передісторія:
- 17 березня з'явилася інформація, що комендантську годину в столиці скоротять з 26 березня. В Київській області також планують зменшити її тривалість.
- Також повідомлялося, що роботу метро, наземного транспорту, магазинів та ресторанів продовжать на годину.
- 20 березня начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підписав наказ про зміну комендантської години в місті Києві з 26 березня 2023 року.
- 23 березня КМДА опублікувала графік роботи станцій метро – вони зачиняються на вхід у різний час із урахуванням проходження останніх поїздів на лініях.