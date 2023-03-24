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На Київщині скорочують комендантську годину

Ірина БалачукП'ятниця, 24 березня 2023, 11:50
На Київщині скорочують комендантську годину
Фото pixabay.com

З 26 березня у Київській області скорочується комендантська година – від неділі вона діятиме щодня з 00:00 до 05:00.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація з посиланням на відповідне розпорядженням

Деталі: Повідомляється, що з 26 березня більшість приміських та міжміських автобусних маршрутів області працюватимуть довше.

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Зокрема, пасажирські перевезення збільшать свій час роботи на 60 хвилин вранці та на 30 – ввечері.

Т.в.о. голови Київської ОДА Дмитро Назаренко закликав мешканців дотримуватися всіх вимог воєнного стану, зокрема комендантської години. Він голосив, що війна триває і ворог продовжує обстрілювати мирні міста й села по всій території країни.

Передісторія:

  • 17 березня з'явилася інформація, що комендантську годину в столиці скоротять з 26 березня. В Київській області також планують зменшити її тривалість.
  • Також повідомлялося, що роботу метро, наземного транспорту, магазинів та ресторанів продовжать на годину.
  • 20 березня начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підписав наказ про зміну комендантської години в місті Києві з 26 березня 2023 року. 
  • 23 березня КМДА опублікувала графік роботи станцій метро – вони зачиняються на вхід у різний час із урахуванням проходження останніх поїздів на лініях.

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Теми: Київська областькомендантська година
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