На Київщині скорочують комендантську годину

З 26 березня у Київській області скорочується комендантська година – від неділі вона діятиме щодня з 00:00 до 05:00.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація з посиланням на відповідне розпорядженням

Деталі: Повідомляється, що з 26 березня більшість приміських та міжміських автобусних маршрутів області працюватимуть довше.

Зокрема, пасажирські перевезення збільшать свій час роботи на 60 хвилин вранці та на 30 – ввечері.



Т.в.о. голови Київської ОДА Дмитро Назаренко закликав мешканців дотримуватися всіх вимог воєнного стану, зокрема комендантської години. Він голосив, що війна триває і ворог продовжує обстрілювати мирні міста й села по всій території країни.

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