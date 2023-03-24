На Київщині скорочують комендантську годину

З 26 березня у Київській області скорочується комендантська година – від неділі вона діятиме щодня з 00:00 до 05:00.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація з посиланням на відповідне розпорядженням

Деталі: Повідомляється, що з 26 березня більшість приміських та міжміських автобусних маршрутів області працюватимуть довше.

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Зокрема, пасажирські перевезення збільшать свій час роботи на 60 хвилин вранці та на 30 – ввечері.



Т.в.о. голови Київської ОДА Дмитро Назаренко закликав мешканців дотримуватися всіх вимог воєнного стану, зокрема комендантської години. Він голосив, що війна триває і ворог продовжує обстрілювати мирні міста й села по всій території країни.

Передісторія:

17 березня з'явилася інформація, що комендантську годину в столиці скоротять з 26 березня. В Київській області також планують зменшити її тривалість.

Також повідомлялося, що роботу метро, наземного транспорту, магазинів та ресторанів продовжать на годину.

20 березня начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підписав наказ про зміну комендантської години в місті Києві з 26 березня 2023 року.

23 березня КМДА опублікувала графік роботи станцій метро – вони зачиняються на вхід у різний час із урахуванням проходження останніх поїздів на лініях.