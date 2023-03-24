На Киевщине сокращают комендантский час

С 26 марта в Киевской области сокращается комендантский час – с воскресенья он будет действовать ежедневно с 00:00 до 05:00.

Источник: Киевская областная военная администрация со ссылкой на соответствующее распоряжение

Детали: Сообщается, что с 26 марта большинство пригородных и междугородных автобусных маршрутов области будут работать дольше.

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В частности, пассажирские перевозки увеличат свое время работы на 60 минут утром и на 30 – вечером.

И.о. главы Киевской ОГА Дмитрий Назаренко призвал жителей соблюдать все требования военного положения, в частности комендантский час. Он подчеркнул, что война продолжается и враг продолжает обстреливать мирные города и села по всей территории страны.

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