Наслідки удару по прикордонню Сумщини: в Білопіллі розбирають завали

Після нічного удару по Білопіллю Сумської області, в результаті якого загинуло 2 людей, в місті почали розбирати завали.

Джерело: пресслужба Сумської ОВА, "Суспільне Новини"

Дослівно: "Вночі росіяни здійснили масований обстріл з різних видів зброї по території Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської селищної громад".

Після нічного удару росіян авіаційними бомбами та дронами-камікадзе по прикордонню Сумщини, в місті Білопілля почали розбирати завали

Відео: Суспільне Новини pic.twitter.com/tKeD3ft6zh March 24, 2023

Деталі: Зокрема, росіяни масовано обстріляли місто Білопілля: здійснено авіаційний удар, обстріл з РСЗВ "Град" (80 "прильотів") та із ствольної артилерії (20 "прильотів").

Внаслідок обстрілу Білопілля загинуло 2 особи, поранено 9 осіб. Зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок; пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток.

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