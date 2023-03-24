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Наслідки удару по прикордонню Сумщини: в Білопіллі розбирають завали

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 24 березня 2023, 12:08
Наслідки удару по прикордонню Сумщини: в Білопіллі розбирають завали
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Після нічного удару по Білопіллю Сумської області, в результаті якого загинуло 2 людей, в місті почали розбирати завали.

Джерело: пресслужба Сумської ОВА, "Суспільне Новини"

Дослівно: "Вночі росіяни здійснили масований обстріл з різних видів зброї по території Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської селищної громад".

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Деталі: Зокрема, росіяни масовано обстріляли місто Білопілля: здійснено авіаційний удар, обстріл з РСЗВ "Град" (80 "прильотів") та із ствольної артилерії (20 "прильотів").

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Внаслідок обстрілу Білопілля загинуло 2 особи, поранено 9 осіб. Зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок; пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток.

Що було раніше:

  • Під час нічної атаки загинули 37-річний старший лейтенант поліції Вадим Листопад та сторож місцевої школи.
  • Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що під час атаки в ніч на 24 березня проти України Росія застосувала керовані авіаційні бомби, протирадіолокаційну ракету Х-31 і дрони-камікадзе іранського походження. За його словами, зараз це надзвичайно велика загроза, коли керовані плануючі авіаційні бомби можуть летіти далеко, а літаки (що їх випускають) не входять у зону ураження нашої протиповітряної оборони. Таким чином більше десяти цих керованих бомб атакували об'єкти в Сумській області. 

Теми: Сумська областьжертвивійна
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