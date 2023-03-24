Наслідки удару по прикордонню Сумщини: в Білопіллі розбирають завали
Після нічного удару по Білопіллю Сумської області, в результаті якого загинуло 2 людей, в місті почали розбирати завали.
Джерело: пресслужба Сумської ОВА, "Суспільне Новини"
Дослівно: "Вночі росіяни здійснили масований обстріл з різних видів зброї по території Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської селищної громад".
Після нічного удару росіян авіаційними бомбами та дронами-камікадзе по прикордонню Сумщини, в місті Білопілля почали розбирати завали— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 24, 2023
Відео: Суспільне Новини pic.twitter.com/tKeD3ft6zh
Деталі: Зокрема, росіяни масовано обстріляли місто Білопілля: здійснено авіаційний удар, обстріл з РСЗВ "Град" (80 "прильотів") та із ствольної артилерії (20 "прильотів").
Внаслідок обстрілу Білопілля загинуло 2 особи, поранено 9 осіб. Зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок; пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток.
Що було раніше:
- Під час нічної атаки загинули 37-річний старший лейтенант поліції Вадим Листопад та сторож місцевої школи.
- Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що під час атаки в ніч на 24 березня проти України Росія застосувала керовані авіаційні бомби, протирадіолокаційну ракету Х-31 і дрони-камікадзе іранського походження. За його словами, зараз це надзвичайно велика загроза, коли керовані плануючі авіаційні бомби можуть летіти далеко, а літаки (що їх випускають) не входять у зону ураження нашої протиповітряної оборони. Таким чином більше десяти цих керованих бомб атакували об'єкти в Сумській області.