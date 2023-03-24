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Последствия удара по пограничникам Сумщины: в Белополье разбирают завалы

Станислав ПогориловПятница, 24 марта 2023, 12:08
Последствия удара по пограничникам Сумщины: в Белополье разбирают завалы
скриншот

После ночного удара по Белополью Сумской области, в результате которого погибло 2 человека, в городе начали разбирать завалы.

Источник: пресс-служба Сумской ОГА, "Суспільне Новини"

Дословно: "Ночью россияне осуществили массированный обстрел из различных видов оружия по территории Белопольской, Ворожбянской, Речковской и Николаевской поселковой общин".

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Детали: В частности, россияне массированно обстреляли город Белополье: осуществлен авиационный удар, обстрел из РСЗО "Град" (80 "прилетов") и из ствольной артиллерии (20 "прилетов").

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В результате обстрела Белополья погибли 2 человека, ранены 9 человек. Разрушено административное здание, здание школы, жилой дом; повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие.

Что предшествовало:

  • Во время ночной атаки погибли 37-летний старший лейтенант полиции Вадим Листопад и сторож местной школы.
  • Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что во время атаки в ночь на 24 марта против Украины Россия применила управляемые авиационные бомбы, противорадиолокационную ракету Х-31 и дроны-камикадзе иранского происхождения. По его словам, сейчас это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые планирующие авиационные бомбы могут лететь далеко, а самолеты (которые их выпускают) не входят в зону поражения нашей противовоздушной обороны. Таким образом более десяти этих управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области.

Темы: Сумская областьжертвывойна
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