Последствия удара по пограничникам Сумщины: в Белополье разбирают завалы
После ночного удара по Белополью Сумской области, в результате которого погибло 2 человека, в городе начали разбирать завалы.
Источник: пресс-служба Сумской ОГА, "Суспільне Новини"
Дословно: "Ночью россияне осуществили массированный обстрел из различных видов оружия по территории Белопольской, Ворожбянской, Речковской и Николаевской поселковой общин".
Після нічного удару росіян авіаційними бомбами та дронами-камікадзе по прикордонню Сумщини, в місті Білопілля почали розбирати завали— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 24, 2023
Відео: Суспільне Новини pic.twitter.com/tKeD3ft6zh
Детали: В частности, россияне массированно обстреляли город Белополье: осуществлен авиационный удар, обстрел из РСЗО "Град" (80 "прилетов") и из ствольной артиллерии (20 "прилетов").
В результате обстрела Белополья погибли 2 человека, ранены 9 человек. Разрушено административное здание, здание школы, жилой дом; повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие.
Что предшествовало:
- Во время ночной атаки погибли 37-летний старший лейтенант полиции Вадим Листопад и сторож местной школы.
- Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что во время атаки в ночь на 24 марта против Украины Россия применила управляемые авиационные бомбы, противорадиолокационную ракету Х-31 и дроны-камикадзе иранского происхождения. По его словам, сейчас это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые планирующие авиационные бомбы могут лететь далеко, а самолеты (которые их выпускают) не входят в зону поражения нашей противовоздушной обороны. Таким образом более десяти этих управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области.