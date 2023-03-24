Последствия удара по пограничникам Сумщины: в Белополье разбирают завалы

После ночного удара по Белополью Сумской области, в результате которого погибло 2 человека, в городе начали разбирать завалы.

Источник: пресс-служба Сумской ОГА, "Суспільне Новини"

Дословно: "Ночью россияне осуществили массированный обстрел из различных видов оружия по территории Белопольской, Ворожбянской, Речковской и Николаевской поселковой общин".

Після нічного удару росіян авіаційними бомбами та дронами-камікадзе по прикордонню Сумщини, в місті Білопілля почали розбирати завали

Відео: Суспільне Новини pic.twitter.com/tKeD3ft6zh March 24, 2023

Детали: В частности, россияне массированно обстреляли город Белополье: осуществлен авиационный удар, обстрел из РСЗО "Град" (80 "прилетов") и из ствольной артиллерии (20 "прилетов").

В результате обстрела Белополья погибли 2 человека, ранены 9 человек. Разрушено административное здание, здание школы, жилой дом; повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: