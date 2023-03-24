"Поехал бы в РФ, но квартиры и шмутки держат": еще одного попа отправили "на молитву" в СБУ

На въезде в Киев пограничники обнаружили священнослужителя с тесными московскими связями и недействительными документами.

Источник: Государственная пограничная служба, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Во время проверки лица на возможную антиукраинскую деятельность, военнослужащие ГПСУ обнаружили переписку церковника с абонентами РФ.

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Среди десяти последних контактов в мессенджере мужчины, трое были с подписью "Москва". В переписке с абонентом, у которого российский номер телефона, архиепископ сокрушается, что уехал бы из Украины, но "...квартиры и "шмутки" держат".

Дословно: "В дальнейшем пограничники выяснили, что паспорт гражданина Украины, который предъявил "батюшка", недействителен. Кроме того, в открытых источниках есть немало публикаций, где указанное лицо фигурирует в имущественных скандалах.

На данный момент архиепископа передали сотрудникам СБУ для дальнейшей проверки и принятия правового решения по нему".

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Детали: По данным источника УП в правоохранительных органах, разоблаченным симпатиком "русского мира" является архиепископ Пантелеймон (в миру Виктор Бащук) - архиерей УПЦ МП, архиепископ Бучанский, викарий Киевской епархии.

Пантелеймон (Бащук) фото из википедии

Ранее Государственная миграционная служба Украины отменила решение о получении Бащуком украинского гражданства.

Что предшествовало: 21 марта пограничники сообщали, что на въезде в Киев задержали священника УПЦ МП, который поддерживал российских оккупантов.

В декабре 2022 года священнослужителя, исповедующего антиукраинскую позицию, разоблачили на въезде в Киев во время проверки автобуса, следовавшего из Харькова.