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Залужний запевнив британського колегу, що обстановка в районі Бахмута стабілізується

Олена РощінаП'ятниця, 24 березня 2023, 22:50
Залужний запевнив британського колегу, що обстановка в районі Бахмута стабілізується
Валерій Залужний, фото Офісу президента

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів начальнику Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіну, що ситуацію на бахмутському напрямку вдається стабілізувати.

Джерело: Facebook-сторінка Головнокомандувача ЗС України

Пряма мова Залужного: "Провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном. Поінформував колегу про оперативну ситуацію по всій лінії фронту.

На Бахмутському напрямку – найбільш складно. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати".

Деталі: Залужний і Радакін також обговорили питання посилення української протиповітряної оборони (ППО). 

Вони домовилися розвивати співпрацю і підтримувати зв‘язок.

Залужний подякував адміралу Радакіну за підтримку. 

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"Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно здобудемо перемогу!", – запевнив головнокомандувач ЗСУ. 

Нагадаємо: Російські війська вже багато місяців намагаються захопити міста Бахмут і Авдіївка в Донецькій області, однак повністю взяти їх у кільце їм не вдається. 

Бахмутський та авдіївський напрямки зараз є найгарячішими на лінії фронту, хоча – за словами представників українських Сил оборони і в районі Бахмута, і під Авдіївкою армія РФ помалу збавляє оберти. 

Теми: ЗалужнийБахмутвійнаВелика Британія
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