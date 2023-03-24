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Залужный заверил британского коллегу, что обстановка в районе Бахмута стабилизируется

Елена РощинаПятница, 24 марта 2023, 21:50
Залужный заверил британского коллегу, что обстановка в районе Бахмута стабилизируется
Валерий Залужный, фото Офиса президента

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал начальнику Штаба обороны Великобритании Энтони Радакину, что ситуацию на бахмутском направлении удается стабилизировать.

Источник: Facebook-страница Главнокомандующего ВС Украины

Прямая речь Залужного: "Провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином. Проинформировал коллегу об оперативной ситуации по всей линии фронта.

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На Бахмутском направлении – наиболее сложно. Благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать".

Детали: Залужный и Радакин также обсудили вопросы усиления украинской противовоздушной обороны (ПВО). 

Они договорились развивать сотрудничество и поддерживать связь.

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Залужный поблагодарил адмирала Радакина за поддержку. 

"Благодаря помощи партнеров мы держимся и непременно одержим победу!", – заверил главнокомандующий ВСУ.

Напомним: Российские войска уже много месяцев пытаются захватить города Бахмут и Авдеевка в Донецкой области, однако полностью взять их в кольцо им не удается.

Бахмутское и авдеевское направления сейчас являются самыми горячими на линии фронта, хотя – по словам представителей украинских Сил обороны – и в районе Бахмута, и под Авдеевкой армия РФ понемногу сбавляет обороты.

Темы: ЗалужныйБахмутвойнаВеликобритания
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