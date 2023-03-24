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МЗС – місії ООН: Неприйнятно покладати відповідальність на жертву агресії

Олена РощінаП'ятниця, 24 березня 2023, 23:58
МЗС – місії ООН: Неприйнятно покладати відповідальність на жертву агресії
МЗС України, фото Михайла Ткача, УП

Міністерство закордонних справ України у відповідь на висновки Моніторингової місії ООН щодо порушення прав людини під час війни і Росією, і Україною назвало неприйнятним покладати відповідальність на жертву агресії.

Джерело: сайт МЗС України

Дослівно: "Міністерство закордонних справ України взяло до уваги доповіді, підготовлені Моніторинговою місією ООН в Україні, а саме чергову доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні та доповідь щодо поводження з військовополоненими.

Ми вдячні моніторинговій місії за її роботу, зокрема документування порушень міжнародного права в сфері прав людини і міжнародного гуманітарного права, вчинених РФ в контексті збройної агресії проти України.

Водночас вважаємо неприйнятним покладання відповідальності на жертву агресії. Відповідно до Статуту ООН, Україна має право на самозахист.

Як неодноразово наголошувало МЗС України, українська сторона розраховує, що місія ООН уникатиме будь-яких кроків, що можуть трактуватися як урівняння жертви та агресора".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні 24 березня презентувала дві нові доповіді – про поводження з військовополоненими та загальну ситуацію з правами людини в Україні, в яких навела наявну в неї статистику порушень і з боку росіян, і з боку українців
  • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець висловив незгоду із висновками Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні щодо того, що українська сторона порушує права російських військовополонених, і попросив доказів страт. 

Теми: МЗСООНвійнаправа людини
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