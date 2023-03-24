Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД – миссии ООН: Неприемлемо возлагать ответственность на жертву агрессии

Елена РощинаПятница, 24 марта 2023, 22:58
МИД – миссии ООН: Неприемлемо возлагать ответственность на жертву агрессии
МИД Украины, фото Михаила Ткача, УП

Министерство иностранных дел Украины в ответ на выводы Мониторинговой миссии ООН о нарушении прав человека во время войны и Россией, и Украиной назвало неприемлемым возлагать ответственность на жертву агрессии.

Источник: сайт МИД Украины

Дословно: "Министерство иностранных дел Украины приняло к сведению доклады, подготовленные Мониторинговой миссией ООН в Украине, а именно очередной доклад о ситуации с правами человека в Украине и доклад по обращению с военнопленными.

Реклама:

Мы благодарны мониторинговой миссии за ее работу, в частности документирование нарушений международного права в сфере прав человека и международного гуманитарного права, совершенных РФ в контексте вооруженной агрессии против Украины.

В то же время считаем неприемлемым возложение ответственности на жертву агрессии. Согласно Уставу ООН, Украина имеет право на самозащиту.

Как неоднократно подчеркивало МИД Украины, украинская сторона рассчитывает, что миссия ООН будет избегать любых шагов, которые могут трактоваться как уравнивание жертвы и агрессора".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине 24 марта представила два новых доклада – об обращении с военнопленными и общей ситуации с правами человека в Украине, в которых привела имеющуюся у нее статистику нарушений и со стороны россиян, и со стороны украинцев.
  • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец выразил несогласие с выводами Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине относительно того, что украинская сторона нарушает права российских военнопленных, и попросил доказательств казней пленных в Украине.

Темы: МИДООНвойнаправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
МИД
МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ
На границе с Грузией застряли украинцы, которых силой вывезли в Россию: МИД изучает ситуацию
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Последние новости
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали мгновенно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
Все новости...
Реклама: