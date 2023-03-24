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МИД – миссии ООН: Неприемлемо возлагать ответственность на жертву агрессии

Елена РощинаПятница, 24 марта 2023, 23:58
МИД – миссии ООН: Неприемлемо возлагать ответственность на жертву агрессии
МИД Украины, фото Михаила Ткача, УП

Министерство иностранных дел Украины в ответ на выводы Мониторинговой миссии ООН о нарушении прав человека во время войны и Россией, и Украиной назвало неприемлемым возлагать ответственность на жертву агрессии.

Источник: сайт МИД Украины

Дословно: "Министерство иностранных дел Украины приняло к сведению доклады, подготовленные Мониторинговой миссией ООН в Украине, а именно очередной доклад о ситуации с правами человека в Украине и доклад по обращению с военнопленными.

Мы благодарны мониторинговой миссии за ее работу, в частности документирование нарушений международного права в сфере прав человека и международного гуманитарного права, совершенных РФ в контексте вооруженной агрессии против Украины.

В то же время считаем неприемлемым возложение ответственности на жертву агрессии. Согласно Уставу ООН, Украина имеет право на самозащиту.

Как неоднократно подчеркивало МИД Украины, украинская сторона рассчитывает, что миссия ООН будет избегать любых шагов, которые могут трактоваться как уравнивание жертвы и агрессора".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине 24 марта представила два новых доклада – об обращении с военнопленными и общей ситуации с правами человека в Украине, в которых привела имеющуюся у нее статистику нарушений и со стороны россиян, и со стороны украинцев.
  • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец выразил несогласие с выводами Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине относительно того, что украинская сторона нарушает права российских военнопленных, и попросил доказательств казней пленных в Украине.

Темы: МИДООНвойнаправа человека
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