Байден: Китай ще не надавав зброю Росії

Президент Штатів Джо Байден заявив, що Китай поки що не передавав зброю Росії.

Джерело: Байден, цитує CNN

Деталі: Президент США зазначив, що хоча американські офіційні особи нещодавно попереджали про ознаки того, що Китай може розглянути можливість збільшення військової підтримки Росії, "вони цього ще не зробили".

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Пряма мова: "Це не означає, що вони цього не зроблять, але поки що ні. І якщо щось подібне і станеться, то Захід згуртується ще більше".

Більше деталей: Байден зазначив, що не сприймає легковажно дій Китаю та Росії, "і це може суттєво загостритися".

"Але давайте дивитися на все у перспективі", – додав президент США.

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