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Байден: Китай ще не надавав зброю Росії

Ольга Глущенко Субота, 25 березня 2023, 01:40
Байден: Китай ще не надавав зброю Росії
ДЖО БАЙДЕН, фото: GETTY IMAGES

Президент Штатів Джо Байден заявив, що Китай поки що не передавав зброю Росії.

Джерело: Байден, цитує CNN

Деталі: Президент США зазначив, що хоча американські офіційні особи нещодавно попереджали про ознаки того, що Китай може розглянути можливість збільшення військової підтримки Росії, "вони цього ще не зробили".

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Пряма мова: "Це не означає, що вони цього не зроблять, але поки що ні. І якщо щось подібне і станеться, то Захід згуртується ще більше".

Більше деталей: Байден зазначив, що не сприймає легковажно дій Китаю та Росії, "і це може суттєво загостритися".

"Але давайте дивитися на все у перспективі", – додав президент США.

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Передісторія: 

  • Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив 19 лютого, що стурбований тим, що Пекін розглядає можливість посилення свого партнерства з Москвою шляхом надання російським військовим "летальної підтримки". За деякими даними, Блінкен підняв це питання під час зустрічі з очільником МЗС КНР Ван І в суботу.
  • Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що Китай перетне "червону лінію", якщо вирішить надати летальну військову допомогу Росії у війні проти України.
  • Натомість Міністерство закордонних справ КНР заперечило наміри надавати "летальну підтримку" Росії для війни проти України.

Теми: БайденКитайзброяРосія
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