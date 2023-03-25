Байден: Китай ще не надавав зброю Росії
Субота, 25 березня 2023, 02:40
Президент Штатів Джо Байден заявив, що Китай поки що не передавав зброю Росії.
Джерело: Байден, цитує CNN
Деталі: Президент США зазначив, що хоча американські офіційні особи нещодавно попереджали про ознаки того, що Китай може розглянути можливість збільшення військової підтримки Росії, "вони цього ще не зробили".
Пряма мова: "Це не означає, що вони цього не зроблять, але поки що ні. І якщо щось подібне і станеться, то Захід згуртується ще більше".
Більше деталей: Байден зазначив, що не сприймає легковажно дій Китаю та Росії, "і це може суттєво загостритися".
"Але давайте дивитися на все у перспективі", – додав президент США.
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