Байден: Китай еще не предоставлял оружие России
Суббота, 25 марта 2023, 02:40
Президент Штатов Джо Байден заявил, что Китай пока не передавал оружие России.
Источник: Байден, цитирует CNN
Детали: Президент США отметил, что хотя американские официальные лица недавно предупреждали о признаках того, что Китай может рассмотреть возможность увеличения военной поддержки России, "они этого еще не сделали".
Прямая речь: "Это не значит, что они этого не сделают, но пока что нет. И если что-то подобное и произойдет, то Запад сплотится еще больше".
Больше деталей: Байден отметил, что не воспринимает легкомысленно действий Китая и России, "и это может существенно обостриться".
"Но давайте смотреть на все в перспективе", - добавил президент США.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил 19 февраля, что обеспокоен тем, что Пекин рассматривает возможность усиления своего партнерства с Москвой путем предоставления российским военным "летальной поддержки". По некоторым данным, Блинкен поднял этот вопрос во время встречи с главой МИД КНР Ван И в субботу.
- Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что Китай пересечет "красную линию", если решит предоставить летальную военную помощь России в войне против Украины.
- Зато Министерство иностранных дел КНР отрицает намерения предоставлять "летальную поддержку" России для войны против Украины.