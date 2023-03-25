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Байден: Китай еще не предоставлял оружие России

Ольга ГлущенкоСуббота, 25 марта 2023, 01:40
Байден: Китай еще не предоставлял оружие России
ДЖО БАЙДЕН, фото: GETTY IMAGES

Президент Штатов Джо Байден заявил, что Китай пока не передавал оружие России.

Источник: Байден, цитирует CNN

Детали: Президент США отметил, что хотя американские официальные лица недавно предупреждали о признаках того, что Китай может рассмотреть возможность увеличения военной поддержки России, "они этого еще не сделали".

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Прямая речь: "Это не значит, что они этого не сделают, но пока что нет. И если что-то подобное и произойдет, то Запад сплотится еще больше".

Больше деталей: Байден отметил, что не воспринимает легкомысленно действий Китая и России, "и это может существенно обостриться".

"Но давайте смотреть на все в перспективе", - добавил президент США.

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Предыстория: 

  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил 19 февраля, что обеспокоен тем, что Пекин рассматривает возможность усиления своего партнерства с Москвой путем предоставления российским военным "летальной поддержки". По некоторым данным, Блинкен поднял этот вопрос во время встречи с главой МИД КНР Ван И в субботу.
  • Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что Китай пересечет "красную линию", если решит предоставить летальную военную помощь России в войне против Украины.
  • Зато Министерство иностранных дел КНР отрицает намерения предоставлять "летальную поддержку" России для войны против Украины.

Темы: БайденКитайоружиеРосcия
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