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Росія має шукати партнерів, які відмовляться від видачі Путіна в Гаагу – спікер Держдуми

Роман ПетренкоСубота, 25 березня 2023, 08:51
Росія має шукати партнерів, які відмовляться від видачі Путіна в Гаагу – спікер Держдуми
ПУТІН ТА ВОЛОДІН, ФОТО КРЕМЛЯ

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував заборонити МКС на території РФ і ввести покарання за сприяння організації. Країна також шукатиме союзників, які відмовляться від суду в Гаазі.

Джерело: Володін у Telegram

Пряма мова Володіна: "Необхідно розробити зміни до законодавства, що забороняють будь-яку діяльність МКС на території нашої країни, а також передбачити відповідальність за сприяння і підтримку МКС.

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Важливо організувати роботу з укладення двосторонніх угод із дружніми країнами, що передбачають взаємну відмову від співпраці та сприяння МКС.

У Верховного головнокомандувача Російської Федерації має бути право на будь-які дії для захисту наших громадян у разі ухвалення міжнародними структурами рішень, що суперечать нормам Конституції Росії".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 17 березня Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.
  • Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду Путіна.
  • Президент Володимир Зеленський назвав поворотним моментом видання Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Теми: РосіяПутінсудпропаганда
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