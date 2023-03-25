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Россия должна искать партнеров, которые откажутся от выдачи Путина в Гаагу - спикер Госдумы

Роман ПетренкоСуббота, 25 марта 2023, 09:51
Россия должна искать партнеров, которые откажутся от выдачи Путина в Гаагу - спикер Госдумы
ПУТИН И ВОЛОДИН, ФОТО КРЕМЛЯ

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил запретить МУС на территории РФ и ввести наказание за содействие организации. Страна также будет искать союзников, которые откажутся от суда в Гааге.

Источник: Володин в Telegram

Прямая речь Володина: "Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС.

Важно организовать работу по заключению двухсторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС.

У Верховного главнокомандующего Российской Федерации должно быть право на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России".

Предыстория:

  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.
  • Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд Путина.
  • Президент Владимир Зеленский назвал поворотным моментом выдачу Международным уголовным судом ордера на арест президента России Владимира Путина.

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Темы: РосcияПутинсудпропаганда
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