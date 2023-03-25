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У Новій Каховці була масована ротація окупантів, і здавалося, що вони покинули місто – Гуменюк

Роман ПетренкоСубота, 25 березня 2023, 13:13
У Новій Каховці була масована ротація окупантів, і здавалося, що вони покинули місто – Гуменюк
Фото: novakahovka.city

Російські окупанти провели ротацію в Новій Каховці Херсонської області й здавалося, що вони покинули місто, пояснила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Джерело: Гуменюк в ефірі телемарафону

Пряма мова Гуменюк: "Спочатку це була масована ротація, яка спровокувала розуміння, що війська пакуються й виходять.

Але вийшли одні підрозділи й зайшли інші.

Така робота в принципі проводиться дуже часто в тих населених пунктах, які прилягають до лівого берега, оскільки вони використовуються ворогом як місця відновлення бойових підрозділів після того, як вони повертаються з гарячих точок.

Передісторія: У Генштабі днями повідомили, що усі підрозділи армії окупанта, які були в населеному пункті Нова Каховка залишили місто. Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи.

Пізніше відомство оприлюднило нову заяву, що підрозділи росіян "залишаються у місті Нова Каховка", а відходу не було.

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Теми: Херсонська областьдеокупаціявійна
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