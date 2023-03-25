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В Новой Каховке была массированная ротация оккупантов, и казалось, что они покинули город - Гуменюк

Роман ПетренкоСуббота, 25 марта 2023, 12:13
В Новой Каховке была массированная ротация оккупантов, и казалось, что они покинули город - Гуменюк
Фото: novakahovka.city

Российские оккупанты провели ротацию в Новой Каховке Херсонской области и казалось, что они покинули город, пояснила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Источник: Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь Гуменюк: "Сначала это была массированная ротация, которая спровоцировала понимание, что войска пакуются и выходят.

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Но вышли одни подразделения и зашли другие.

Такая работа в принципе проводится очень часто в тех населенных пунктах, которые прилегают к левому берегу, поскольку они используются врагом как места восстановления боевых подразделений после того, как они возвращаются из горячих точек.

Предыстория: В Генштабе на днях сообщили, что все подразделения армии оккупанта, которые были в населенном пункте Новая Каховка покинули город. Этому предшествовал обход ближайших домов местного населения с целью наживы.

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Позже ведомство обнародовало новое заявление, что подразделения россиян "остаются в городе Новая Каховка", а отхода не было.

Темы: Херсонская областьдеоккупациявойна
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