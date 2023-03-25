У ЗСУ прокоментували заяви про виснаження російських військ під Бахмутом

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявляє, що останніми днями на Бахмутському напрямку зменшилася кількість боєзіткнень, але заяви британської розвідки про виснаження російських військ під Бахмутом потребують уточнення.

Джерело: Череватий в ефірі телемарафону

Деталі: Череватого попросили прокоментувати дані британської розвідки, яка заявила, що штурм російськими військами Бахмута значною мірою зупинився, що насамперед є наслідком значного виснаження сил окупантів.

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Пряма мова: "Це ще потребує аналізу. Але останні три дні показують, що сьогодні на Бахмутському напрямку було 18 боєзіткнень, ще недавно їх було від 30 до 50. Але це потребує детальнішого аналізу і, я думаю, найближчий тиждень це покаже.

Поки що Бахмут залишається епіцентром бойових дій, напрямком головного удару противника".

Деталі: Череватий повідомив, що за поточну добу противник на Бахмутському напрямку 178 разів відкривав артилерійський вогонь, відбулося 18 боєзіткнень і 5 авіаударів. Тільки в районі самого міста Бахмут відбулося 40 обстрілів і 16 боєзіткнень, 182 окупанта було знищено й 218 зазнали поранень.