В ВСУ прокомментировали заявления об истощении российских войск под Бахмутом

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявляет, что в последние дни на Бахмутском направлении уменьшилось количество боестолкновений, но заявления британской разведки об истощении российских войск под Бахмутом требуют уточнения.

Источник: Череватый в эфире телемарафона

Детали: Череватого попросили прокомментировать данные британской разведки, которая заявила, что штурм российскими войсками Бахмута в значительной степени остановился, что прежде всего является следствием значительного истощения сил оккупантов.

Прямая речь: "Это еще требует анализа. Но последние три дня показывают, что сегодня на Бахмутском направлении было 18 боестолкновений, еще недавно их было от 30 до 50. Но это требует более детального анализа и, я думаю, ближайшая неделя это покажет.

Пока Бахмут остается эпицентром боевых действий, направлением главного удара противника".

Детали: Череватый сообщил, что за текущие сутки противник на Бахмутском направлении 178 раз открывал артиллерийский огонь, произошло 18 боестолкновений и 5 авиаударов. Только в районе самого города Бахмут произошло 40 обстрелов и 16 боестолкновений, 182 оккупанта были уничтожены и 218 получили ранения.