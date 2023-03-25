Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ВСУ прокомментировали заявления об истощении российских войск под Бахмутом

Катерина ТищенкоСуббота, 25 марта 2023, 16:54
В ВСУ прокомментировали заявления об истощении российских войск под Бахмутом
ситуация в Бахмуте по состоянию на 25 марта, скриншот deepstatemap

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявляет, что в последние дни на Бахмутском направлении уменьшилось количество боестолкновений, но заявления британской разведки об истощении российских войск под Бахмутом требуют уточнения.

Источник: Череватый в эфире телемарафона

Детали: Череватого попросили прокомментировать данные британской разведки, которая заявила, что штурм российскими войсками Бахмута в значительной степени остановился, что прежде всего является следствием значительного истощения сил оккупантов.

Прямая речь: "Это еще требует анализа. Но последние три дня показывают, что сегодня на Бахмутском направлении было 18 боестолкновений, еще недавно их было от 30 до 50. Но это требует более детального анализа и, я думаю, ближайшая неделя это покажет.

Пока Бахмут остается эпицентром боевых действий, направлением главного удара противника".

Детали: Череватый сообщил, что за текущие сутки противник на Бахмутском направлении 178 раз открывал артиллерийский огонь, произошло 18 боестолкновений и 5 авиаударов. Только в районе самого города Бахмут произошло 40 обстрелов и 16 боестолкновений, 182 оккупанта были уничтожены и 218 получили ранения.

Темы: БахмутвойнаВооруженные силы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае

Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год

В Кремле прогнозируют длительную гибридную войну, поэтому россияне должны "объединиться вокруг Путина"

фотоВ Лавре сотни верующих собрались на последнее богослужение УПЦ МП

В Верховной Раде хотят усовершенствовать мобилизационные мероприятия

В УПЦ МП объяснили, как смогут остаться в Лавре

Все новости...
Эрдоган в разговоре с Путиным призвал его немедленно прекратить войну в Украине
Минобороны просит не спрашивать о контрнаступлении
Россияне наступают на 4 направлениях, отражено более 50 атак – сводка Генштаба
Шольц назвал предпосылку для завершения войны
Последние новости
16:15
В "Дії" началось голосование за национальное жюри Евровидения 2023
15:54
Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае
15:53
Путин признал, что санкции вредят российской экономике
15:50
видеоПутин заверил россиян, что в 2022 году они жили дольше, чем обычно
15:47
фотоИзвестный путешественник стал амбассадором United 24
15:31
Европа разрешила Украине импортировать больше электроэнергии
15:18
Защитники уничтожили лодку российской ДРГ в районе Днепровских островов
15:18
Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год
15:10
Техногиганты сокращают этические команды для искусственного интеллекта: опасения по безопасности
15:06
Дунайское пароходство может продать свой пассажирский флот из-за убытков
Все новости...