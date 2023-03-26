Пентагон: Нет никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие

После заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, Министерство обороны США сообщило, что нет никаких признаков, которые бы указывали на то, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Источник: Reuters

Детали: В Пентагоне отметили, что видели сообщение о заявлении России и будут в дальнейшем следить за этой ситуацией.

"Мы не видим никаких причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Мы остаемся преданными коллективной обороне альянса НАТО", – заявили в Министерстве обороны США.

Напомним: Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта возросла, а поставки оружия в Украину приближают "ядерный апокалипсис".