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Пентагон: Нет никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие

"Украинская правда"Воскресенье, 26 марта 2023, 04:58
Пентагон: Нет никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие
ПЕНТАГОН, ФОТО U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE

После заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, Министерство обороны США сообщило, что нет никаких признаков, которые бы указывали на то, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Источник: Reuters

Детали: В Пентагоне отметили, что видели сообщение о заявлении России и будут в дальнейшем следить за этой ситуацией.

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"Мы не видим никаких причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Мы остаемся преданными коллективной обороне альянса НАТО", – заявили в Министерстве обороны США.

Напомним: Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта возросла, а поставки оружия в Украину приближают "ядерный апокалипсис".

Темы: СШАРосcияядерное оружиеПутин
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