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У Росії пригрозили США "унікальною зброєю, здатною знищити Америку"

Ірина БалачукПонеділок, 27 березня 2023, 14:21
У Росії пригрозили США унікальною зброєю, здатною знищити Америку
Микола Патрушев. Фото з сайту "РИА Новости"

У Раді безпеки РФ заявили, що Росія має унікальну зброю, здатну знищити навіть Америку.

Джерело: російські пропагандистські видання "РИА Новости" і ТАСС із посиланням на секретаря Радбезу РФ Миколу Патрушева

Пряма мова Патрушева: "У Росії є унікальна зброя, якою вона здатна знищити будь-якого супротивника, зокрема США, у разі загрози своєму існуванню".

Деталі: Він також додав, що "думки американських політиків про те, що РФ на превентивний ядерний удар США відповісти вже не зможе – недалекоглядна і небезпечна дурість".

За словами Патрушева, Росія після розпаду СРСР нібито "провела роботу над помилками" і зараз "може забезпечити як внутрішню стабільність, так і безпеку від загроз ззовні".

Він також заявив, що США зараз намагаються "придушити" РФ, а потім нібито візьмуться за КНР.

Російський чиновник традиційно повторив мантру про те, що "Захід серйозно прорахувався, розраховуючи на крах економіки РФ і зростання протестних настроїв унаслідок санкцій", і про те, що Росія нібито "виважено ставиться" до санкційного тиску.

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Теми: РосіяСШАядерна зброя
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