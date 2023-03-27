У Росії пригрозили США "унікальною зброєю, здатною знищити Америку"
У Раді безпеки РФ заявили, що Росія має унікальну зброю, здатну знищити навіть Америку.
Джерело: російські пропагандистські видання "РИА Новости" і ТАСС із посиланням на секретаря Радбезу РФ Миколу Патрушева
Пряма мова Патрушева: "У Росії є унікальна зброя, якою вона здатна знищити будь-якого супротивника, зокрема США, у разі загрози своєму існуванню".
Деталі: Він також додав, що "думки американських політиків про те, що РФ на превентивний ядерний удар США відповісти вже не зможе – недалекоглядна і небезпечна дурість".
За словами Патрушева, Росія після розпаду СРСР нібито "провела роботу над помилками" і зараз "може забезпечити як внутрішню стабільність, так і безпеку від загроз ззовні".
Він також заявив, що США зараз намагаються "придушити" РФ, а потім нібито візьмуться за КНР.
Російський чиновник традиційно повторив мантру про те, що "Захід серйозно прорахувався, розраховуючи на крах економіки РФ і зростання протестних настроїв унаслідок санкцій", і про те, що Росія нібито "виважено ставиться" до санкційного тиску.
Передісторія:
- 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для неї мають підготувати до липня.
- У НАТО назвали ядерну риторику Росії "небезпечною та безвідповідальною", а США зазначили, що не бачать жодних ознак підготовки Росії застосувати ядерну зброю.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вбачає у можливому переміщенні російської тактичної ядерної зброї у Білорусі загрозу європейській безпеці.
- Франція закликала до скасування угоди про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.