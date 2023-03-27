В России пригрозили США "уникальным оружием, способным уничтожить Америку"
В Совете безопасности РФ заявили, что Россия имеет уникальное оружие, способное уничтожить даже Америку.
Источник: российские пропагандистские издания "РИА Новости" и ТАСС со ссылкой на секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева
Прямая речь Патрушева: "У России есть уникальное оружие, которым она способна уничтожить любого противника, в том числе США, в случае угрозы своему существованию".
Детали: Он также добавил, что "мнения американских политиков о том, что РФ на превентивный ядерный удар США ответить уже не сможет, – недальновидная и опасная глупость".
По словам Патрушева, Россия после распада СССР якобы "провела работу над ошибками" и сейчас "может обеспечить как внутреннюю стабильность, так и безопасность от угроз извне".
Он также заявил, что США сейчас пытаются "подавить" РФ, а потом якобы возьмутся за КНР.
Российский чиновник традиционно повторил мантру о том, что "Запад серьезно просчитался в расчете на крах экономики РФ и рост протестных настроений вследствие санкций", и о том, что Россия якобы "взвешенно относится" к санкционному давлению.
Предыстория:
- 25 марта президент России Владимир Путин объявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, хранилище для него должны подготовить к июлю.
- В НАТО назвали ядерную риторику России "опасной и безответственной", а США отметили, что не видят никаких признаков подготовки России применить ядерное оружие.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель видит в возможном перемещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси угрозу европейской безопасности.
- Франция призвала к отмене соглашения о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.