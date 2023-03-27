Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России пригрозили США "уникальным оружием, способным уничтожить Америку"

Ирина БалачукПонедельник, 27 марта 2023, 14:21
В России пригрозили США уникальным оружием, способным уничтожить Америку
Николай Патрушев. Фото с сайта "РИА Новости"

В Совете безопасности РФ заявили, что Россия имеет уникальное оружие, способное уничтожить даже Америку.

Источник: российские пропагандистские издания "РИА Новости" и ТАСС со ссылкой на секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Прямая речь Патрушева: "У России есть уникальное оружие, которым она способна уничтожить любого противника, в том числе США, в случае угрозы своему существованию".

Реклама:

Детали: Он также добавил, что "мнения американских политиков о том, что РФ на превентивный ядерный удар США ответить уже не сможет, – недальновидная и опасная глупость".

По словам Патрушева, Россия после распада СССР якобы "провела работу над ошибками" и сейчас "может обеспечить как внутреннюю стабильность, так и безопасность от угроз извне".

Он также заявил, что США сейчас пытаются "подавить" РФ, а потом якобы возьмутся за КНР.

Российский чиновник традиционно повторил мантру о том, что "Запад серьезно просчитался в расчете на крах экономики РФ и рост протестных настроений вследствие санкций", и о том, что Россия якобы "взвешенно относится" к санкционному давлению.

ВИДЕО ДНЯ

 Предыстория:

 
 

Темы: РосcияСШАядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 19 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Росcия
Российские хоккеисты вышли на лед с Z-символами и поддержали войну
В Санкт-Петербурге крупный пожар на хладокомбинате
Защитники за сутки уничтожили 570 оккупантов и 30 артиллерийских систем врага
Последние новости
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
Все новости...
Реклама: