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В России пригрозили США "уникальным оружием, способным уничтожить Америку"

Ирина БалачукПонедельник, 27 марта 2023, 14:21
В России пригрозили США уникальным оружием, способным уничтожить Америку
Николай Патрушев. Фото с сайта "РИА Новости"

В Совете безопасности РФ заявили, что Россия имеет уникальное оружие, способное уничтожить даже Америку.

Источник: российские пропагандистские издания "РИА Новости" и ТАСС со ссылкой на секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Прямая речь Патрушева: "У России есть уникальное оружие, которым она способна уничтожить любого противника, в том числе США, в случае угрозы своему существованию".

Детали: Он также добавил, что "мнения американских политиков о том, что РФ на превентивный ядерный удар США ответить уже не сможет, – недальновидная и опасная глупость".

По словам Патрушева, Россия после распада СССР якобы "провела работу над ошибками" и сейчас "может обеспечить как внутреннюю стабильность, так и безопасность от угроз извне".

Он также заявил, что США сейчас пытаются "подавить" РФ, а потом якобы возьмутся за КНР.

Российский чиновник традиционно повторил мантру о том, что "Запад серьезно просчитался в расчете на крах экономики РФ и рост протестных настроений вследствие санкций", и о том, что Россия якобы "взвешенно относится" к санкционному давлению.

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Темы: РосcияСШАядерное оружие
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