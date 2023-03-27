В России пригрозили США "уникальным оружием, способным уничтожить Америку"

В Совете безопасности РФ заявили, что Россия имеет уникальное оружие, способное уничтожить даже Америку.

Источник: российские пропагандистские издания "РИА Новости" и ТАСС со ссылкой на секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Прямая речь Патрушева: "У России есть уникальное оружие, которым она способна уничтожить любого противника, в том числе США, в случае угрозы своему существованию".

Детали: Он также добавил, что "мнения американских политиков о том, что РФ на превентивный ядерный удар США ответить уже не сможет, – недальновидная и опасная глупость".



По словам Патрушева, Россия после распада СССР якобы "провела работу над ошибками" и сейчас "может обеспечить как внутреннюю стабильность, так и безопасность от угроз извне".

Он также заявил, что США сейчас пытаются "подавить" РФ, а потом якобы возьмутся за КНР.

Российский чиновник традиционно повторил мантру о том, что "Запад серьезно просчитался в расчете на крах экономики РФ и рост протестных настроений вследствие санкций", и о том, что Россия якобы "взвешенно относится" к санкционному давлению.

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