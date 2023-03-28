Росіяни намагаються захопити Бахмут, залучили найкращі підрозділи – Сирський
Російські загарбники не полишають спроб захопити місто Бахмут на Донеччині, завдання українських сил – виснажити ворога та завдати йому великих втрат.
Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у Telegram
Пряма мова Сирського: "Росіяни намагаються сконцентрувати головні свої зусилля на Бахмутському напрямку. Вони не залишають спроб оточити та захопити місто.
Зараз противник кинув всі свої найкращі підрозділи, щоб добитись перемоги. Наша задача – знищити якомога більше ворогів і створити передумови для того, щоб можна було перейти до наступальних дій. Треба поставити крапку по тих підрозділах, які стоять перед вами (перед військами ЗСУ у Бахмут – ред.).
Деталі: Сирський додав, що під час відвідувань військ він спільно з командирами узгоджує плани, які матимуть реальний результат не на карті, а на полі бою.
Командувач підкреслив, що завдяки героїзму і професійності, українські військові утримують фортецю Бахмут всупереч різним термінам та прогнозам.
Також, за його словами, оборонці ретельно вивчають вразливості окупантів, щоб якнайефективніше застосовувати проти них силу.
"На сьогодні наше головне завдання – виснажити переважаючі сили противника та нанести йому тяжких втрат. Це дасть змогу створити необхідні умови, які сприятимуть звільненню української землі та пришвидшать нашу перемогу", – підсумував Сирський.
Передісторія:
- Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наразі триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут, ситуація стабільно складна. За його словами, ворог несе значні втрати в людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, але продовжує вести наступальні дії.