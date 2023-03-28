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Россияне пытаются захватить Бахмут, привлекли лучшие подразделения – Сырский

Ирина БалачукВторник, 28 марта 2023, 08:58
Россияне пытаются захватить Бахмут, привлекли лучшие подразделения – Сырский
Александр Сырский. Фото из Telegram Сухопутных войск ВСУ

Российские захватчики не покидают попыток захватить город Бахмут в Донецкой области, задача украинских сил – истощить врага и нанести ему большие потери.

Источник: командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Россияне пытаются сконцентрировать главные свои усилия на Бахмутском направлении. Они не оставляют попыток взять в окружение и захватить город.

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Сейчас противник бросил все свои лучшие подразделения, чтобы добиться победы. Наша задача – уничтожить как можно больше врагов и создать предпосылки для того, чтобы можно было перейти к наступательным действиям. Надо поставить точку по тем подразделениям, которые стоят перед вами (перед войсками ВСУ в Бахмуте – ред.)".

Детали: Сырский добавил, что во время посещений войск он совместно с командирами согласовывает планы, которые будут иметь реальный результат не на карте, а на поле боя.

Командующий подчеркнул, что благодаря героизму и профессионализму, украинские военные удерживают крепость Бахмут вопреки различным срокам и прогнозам.

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Также, по его словам, защитники тщательно изучают уязвимости оккупантов, чтобы эффективно применять против них силу.

"На сегодня наша главная задача – истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери. Это позволит создать необходимые условия, которые будут способствовать освобождению украинской земли и ускорят нашу победу", – подытожил Сырский.

Предыстория:

  • Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что сейчас продолжается наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут, ситуация стабильно сложная. По его словам, враг несет значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, но продолжает вести наступательные действия.

Темы: БахмутвойнаДонецкая область
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