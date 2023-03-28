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Разведка Британии: Россия несет большие потери в лобовых атаках возле Авдеевки

"Европейская правда"Вторник, 28 марта 2023, 09:28
Разведка Британии: Россия несет большие потери в лобовых атаках возле Авдеевки
Скриншот из deepstatemap.live

Российские войска несут значительные потери в бронетехнике в попытках окружить Авдеевку и не имеют там значительного прогресса.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в понедельник, пишет "Европейская правда".

Как указано в обзоре, в последние дни Россия продолжает уделять приоритетное внимание операции по окружению Авдеевки. Однако российские силы достигли лишь незначительного прогресса ценой больших потерь в бронетехнике.

В частности, российский 10-й танковый полк, вероятно, потерял большую часть своих танков при попытке окружить Авдеевку с юга.

Полк входит в состав 3-го армейского корпуса, первого крупного нового формирования, созданного Россией для поддержки вторжения в Украину с августа 2022 года.

По многочисленным данным из открытых источников, 3-й армейский корпус особенно страдает от проблем с недисциплинированностью и низким моральным духом. Несмотря на вероятный период обучения в Беларуси, формирование по-прежнему демонстрирует ограниченную боеспособность.

Потери 10-го танкового полка, скорее всего, в основном связаны с тактически ошибочными лобовыми атаками, подобными другим недавним неудачным российским бронетанковым атакам, например, вокруг города Угледар.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее британская разведка отметила тактическое сходство ситуации, которая складывается под Авдеевкой, с обороной Бахмута.

Темы: АвдеевкавойнаразведкаВеликобритания
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