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Розвідка показала, що всередині іранського "Шахеда", яким РФ тероризує Україну

"Українська правда"Вівторок, 28 березня 2023, 15:47
Розвідка показала, що всередині іранського Шахеда, яким РФ тероризує Україну
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Більшість комплектуючих, з яких складаються іранські дрони "Шахед", виготовленні західними країнами, а купити їх можна на Aliexpress.

Джерело: відеосюжет "Радіо свобода"

Деталі:  У сюжеті розповідається, що збити "Шахед" цілком можна зі стрілецької зброї. Прикордонник на відео розповідає, що збив такий безпілотник, що летів на висоті 150 метрів.

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Журналіст показує місце, куди після збиття доставили "Шахед-131" і "Шахед-136", щоб вивчити, що всередині.

Представник української розвідки розповів, що всередині "Шахеда" зазвичай бойова частина 40-50 кілограм. Найціннішим в безпілотник є CRPA антена, яка повинна протистояти засобам радіоелектронної боротьби.

В розвідці розповіли, що всі комплектуючі можна придбати на Aliexpress.

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Дослівно: "Розібравши "Шахед", українські фахівці дійшли висновку, що більшість комплектуючих виготовлена західними країнами. І через санкції ці деталі не мали потрапити до Ірану".

Деталі: Розвідники передають подібні деталі західним партнерам, що б ті через санкції обмежили їх ввезення до Ірану.

Вивчення комплектуючих іранських дронів дозволяє українським військовим шукати кращі способи протидії проти них.

Передісторія:

  • В ніч на 28 березня в низці областей України пролунала повітряна тривога. Ворог атакував ударними безпілотниками Shahed-136/131 та керованими авіаційними бомбами із півночі та з південно-східного напрямку (Брянська область та східне узбережжя Азовського моря).  
  • За уточненою інформацією, протиповітряна оборона знищила 14 із 15 запущених Росією дронів-камікадзе і БПЛА-розвідник. 

Теми: безпілотникиІранрозвідка
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