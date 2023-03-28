Розвідка показала, що всередині іранського "Шахеда", яким РФ тероризує Україну

Більшість комплектуючих, з яких складаються іранські дрони "Шахед", виготовленні західними країнами, а купити їх можна на Aliexpress.

Джерело: відеосюжет "Радіо свобода"

Деталі: У сюжеті розповідається, що збити "Шахед" цілком можна зі стрілецької зброї. Прикордонник на відео розповідає, що збив такий безпілотник, що летів на висоті 150 метрів.

Реклама:

Журналіст показує місце, куди після збиття доставили "Шахед-131" і "Шахед-136", щоб вивчити, що всередині.

Представник української розвідки розповів, що всередині "Шахеда" зазвичай бойова частина 40-50 кілограм. Найціннішим в безпілотник є CRPA антена, яка повинна протистояти засобам радіоелектронної боротьби.

В розвідці розповіли, що всі комплектуючі можна придбати на Aliexpress.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Розібравши "Шахед", українські фахівці дійшли висновку, що більшість комплектуючих виготовлена західними країнами. І через санкції ці деталі не мали потрапити до Ірану".

Деталі: Розвідники передають подібні деталі західним партнерам, що б ті через санкції обмежили їх ввезення до Ірану.

Вивчення комплектуючих іранських дронів дозволяє українським військовим шукати кращі способи протидії проти них.

Передісторія: