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Розвідка показала, що всередині іранського "Шахеда", яким РФ тероризує Україну

"Українська правда"Вівторок, 28 березня 2023, 15:47
Розвідка показала, що всередині іранського Шахеда, яким РФ тероризує Україну
скриншот

Більшість комплектуючих, з яких складаються іранські дрони "Шахед", виготовленні західними країнами, а купити їх можна на Aliexpress.

Джерело: відеосюжет "Радіо свобода"

Деталі:  У сюжеті розповідається, що збити "Шахед" цілком можна зі стрілецької зброї. Прикордонник на відео розповідає, що збив такий безпілотник, що летів на висоті 150 метрів.

 

Журналіст показує місце, куди після збиття доставили "Шахед-131" і "Шахед-136", щоб вивчити, що всередині.

Представник української розвідки розповів, що всередині "Шахеда" зазвичай бойова частина 40-50 кілограм. Найціннішим в безпілотник є CRPA антена, яка повинна протистояти засобам радіоелектронної боротьби.

В розвідці розповіли, що всі комплектуючі можна придбати на Aliexpress.

 

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Дослівно: "Розібравши "Шахед", українські фахівці дійшли висновку, що більшість комплектуючих виготовлена західними країнами. І через санкції ці деталі не мали потрапити до Ірану".

Деталі: Розвідники передають подібні деталі західним партнерам, що б ті через санкції обмежили їх ввезення до Ірану.

Вивчення комплектуючих іранських дронів дозволяє українським військовим шукати кращі способи протидії проти них.

Передісторія:

  • В ніч на 28 березня в низці областей України пролунала повітряна тривога. Ворог атакував ударними безпілотниками Shahed-136/131 та керованими авіаційними бомбами із півночі та з південно-східного напрямку (Брянська область та східне узбережжя Азовського моря).  
  • За уточненою інформацією, протиповітряна оборона знищила 14 із 15 запущених Росією дронів-камікадзе і БПЛА-розвідник. 

Теми: безпілотникиІранрозвідка
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