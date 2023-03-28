Разведка показала, что внутри иранского "Шахеда", которым РФ терроризирует Украину

Большинство комплектующих, из которых состоят иранские дроны "Шахед", изготовлены западными странами, а купить их можно на Aliexpress.

Источник: видеосюжет "Радио свобода"

Детали: В сюжете рассказывается, что сбить "Шахед" вполне можно из стрелкового оружия. Пограничник на видео рассказывает, что сбил такой беспилотник, летевший на высоте 150 метров.

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Журналист показывает место, куда после сбития доставили "Шахед-131" и "Шахед-136", чтобы изучить, что внутри.

Представитель украинской разведки рассказал, что внутри "Шахеда" обычно боевая часть 40-50 килограмм. Самым ценным в беспилотнике является CRPA антенна, которая должна противостоять средствам радиоэлектронной борьбы.

В разведке рассказали, что все комплектующие можно приобрести на Aliexpress.

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Дословно: "Разобрав "Шахед", украинские специалисты пришли к выводу, что большинство комплектующих изготовлено западными странами. И из-за санкций эти детали не должны были попасть в Иран".

Детали: Разведчики передают подобные детали западным партнерам, чтобы те через санкции ограничили их ввоз в Иран. Изучение комплектующих иранских дронов позволяет украинским военным искать лучшие способы противодействия.

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