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Разведка показала, что внутри иранского "Шахеда", которым РФ терроризирует Украину

"Украинская правда"Вторник, 28 марта 2023, 15:47
Разведка показала, что внутри иранского Шахеда, которым РФ терроризирует Украину
скриншот

Большинство комплектующих, из которых состоят иранские дроны "Шахед", изготовлены западными странами, а купить их можно на Aliexpress.

Источник: видеосюжет "Радио свобода"

Детали: В сюжете рассказывается, что сбить "Шахед" вполне можно из стрелкового оружия. Пограничник на видео рассказывает, что сбил такой беспилотник, летевший на высоте 150 метров.

Журналист показывает место, куда после сбития доставили "Шахед-131" и "Шахед-136", чтобы изучить, что внутри.

 
 

Представитель украинской разведки рассказал, что внутри "Шахеда" обычно боевая часть 40-50 килограмм. Самым ценным в беспилотнике является CRPA антенна, которая должна противостоять средствам радиоэлектронной борьбы.

В разведке рассказали, что все комплектующие можно приобрести на Aliexpress.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Разобрав "Шахед", украинские специалисты пришли к выводу, что большинство комплектующих изготовлено западными странами. И из-за санкций эти детали не должны были попасть в Иран".

Детали: Разведчики передают подобные детали западным партнерам, чтобы те через санкции ограничили их ввоз в Иран. Изучение комплектующих иранских дронов позволяет украинским военным искать лучшие способы противодействия.

Предыстория:

  • В ночь на 28 марта в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. Враг атаковал ударными беспилотниками Shahed-136/131 и управляемыми авиационными бомбами с севера и с юго-восточного направления (Брянская область и восточное побережье Азовского моря). 
  • По уточненной информации, противовоздушная оборона уничтожила 14 из 15 запущенных Россией дронов-камикадзе и БПЛА-разведчик.

Темы: беспилотникиИранразведка
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