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Разведка показала, что внутри иранского "Шахеда", которым РФ терроризирует Украину

"Украинская правда"Вторник, 28 марта 2023, 15:47
Разведка показала, что внутри иранского Шахеда, которым РФ терроризирует Украину
скриншот

Большинство комплектующих, из которых состоят иранские дроны "Шахед", изготовлены западными странами, а купить их можно на Aliexpress.

Источник: видеосюжет "Радио свобода"

Детали: В сюжете рассказывается, что сбить "Шахед" вполне можно из стрелкового оружия. Пограничник на видео рассказывает, что сбил такой беспилотник, летевший на высоте 150 метров.

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Журналист показывает место, куда после сбития доставили "Шахед-131" и "Шахед-136", чтобы изучить, что внутри.

 
 

Представитель украинской разведки рассказал, что внутри "Шахеда" обычно боевая часть 40-50 килограмм. Самым ценным в беспилотнике является CRPA антенна, которая должна противостоять средствам радиоэлектронной борьбы.

В разведке рассказали, что все комплектующие можно приобрести на Aliexpress.

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Дословно: "Разобрав "Шахед", украинские специалисты пришли к выводу, что большинство комплектующих изготовлено западными странами. И из-за санкций эти детали не должны были попасть в Иран".

Детали: Разведчики передают подобные детали западным партнерам, чтобы те через санкции ограничили их ввоз в Иран. Изучение комплектующих иранских дронов позволяет украинским военным искать лучшие способы противодействия.

Предыстория:

  • В ночь на 28 марта в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. Враг атаковал ударными беспилотниками Shahed-136/131 и управляемыми авиационными бомбами с севера и с юго-восточного направления (Брянская область и восточное побережье Азовского моря). 
  • По уточненной информации, противовоздушная оборона уничтожила 14 из 15 запущенных Россией дронов-камикадзе и БПЛА-разведчик.

Темы: беспилотникиИранразведка
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