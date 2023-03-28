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Зеленський з'їздив до кордону із Росією, оглянув оборону

Олександр ШумілінВівторок, 28 березня 2023, 16:44
Зеленський з'їздив до кордону із Росією, оглянув оборону
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський на Сумщині перевірив, як здійснюється охорона державного кордону з Росією.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Дослівно: "Під час робочої поїздки на Сумщину президент України Володимир Зеленський перевірив виконання завдань підрозділами Державної прикордонної служби України на державному кордоні з країною-агресором – Російською Федерацією.

Глава держави безпосередньо ознайомився з організацією несення служби прикордонниками та здійснення ними контролю на блокпостах".

 
Фото: ОП

Деталі: Зеленському розповіли, що Росія активізувала обстріли українського прикордоння зі своєї території, найбільше останнім часом потерпає Білопільська територіальна громада.

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Теми: ЗеленськийкордонРосія
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