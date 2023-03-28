Зеленський з'їздив до кордону із Росією, оглянув оборону
Вівторок, 28 березня 2023, 16:44
Президент Володимир Зеленський на Сумщині перевірив, як здійснюється охорона державного кордону з Росією.
Джерело: повідомлення Офісу президента
Дослівно: "Під час робочої поїздки на Сумщину президент України Володимир Зеленський перевірив виконання завдань підрозділами Державної прикордонної служби України на державному кордоні з країною-агресором – Російською Федерацією.
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Глава держави безпосередньо ознайомився з організацією несення служби прикордонниками та здійснення ними контролю на блокпостах".
Деталі: Зеленському розповіли, що Росія активізувала обстріли українського прикордоння зі своєї території, найбільше останнім часом потерпає Білопільська територіальна громада.
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Передісторія:
- У понеділок Зеленський уперше провів засідання Ставки верховного головнокомандувача на виїзді – у Дніпрі.
- Також він відвідав Нікопольський район на Дніпропетровщині, який постійно обстрілюють росіяни.