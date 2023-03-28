Зеленский съездил к границе с Россией, осмотрел оборону
Вторник, 28 марта 2023, 16:44
Президент Владимир Зеленский в Сумской области проверил, как осуществляется охрана государственной границы с Россией.
Источник: сообщение Офиса президента
Дословно: "Во время рабочей поездки в Сумскую область президент Украины Владимир Зеленский проверил выполнение задач подразделениями Государственной пограничной службы Украины на государственной границе со страной-агрессором - Российской Федерацией.
Глава государства непосредственно ознакомился с организацией несения службы пограничниками и осуществления ими контроля на блокпостах".
Детали: Зеленскому рассказали, что Россия активизировала обстрелы украинского приграничья со своей территории, больше всего в последнее время страдает Белопольская территориальная община.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В понедельник Зеленский впервые провел заседание Ставки верховного главнокомандующего на выезде - в Днепре.
- Также он посетил Никопольский район Днепропетровской области, который постоянно обстреливают россияне.