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Зеленский съездил к границе с Россией, осмотрел оборону

Александр ШумилинВторник, 28 марта 2023, 16:44
Зеленский съездил к границе с Россией, осмотрел оборону
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в Сумской области проверил, как осуществляется охрана государственной границы с Россией.

Источник: сообщение Офиса президента

Дословно: "Во время рабочей поездки в Сумскую область президент Украины Владимир Зеленский проверил выполнение задач подразделениями Государственной пограничной службы Украины на государственной границе со страной-агрессором - Российской Федерацией.

Глава государства непосредственно ознакомился с организацией несения службы пограничниками и осуществления ими контроля на блокпостах".

 
Фото: ОП

Детали: Зеленскому рассказали, что Россия активизировала обстрелы украинского приграничья со своей территории, больше всего в последнее время страдает Белопольская территориальная община.

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Темы: ЗеленскийграницаРосcия
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