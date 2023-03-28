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Через шторм посилилася мінна небезпека на узбережжі Чорного моря

Валентина РоманенкоВівторок, 28 березня 2023, 17:08
Через шторм посилилася мінна небезпека на узбережжі Чорного моря
Фото: ВМС Румунії

Штормова погода посилює мінну небезпеку на узбережжі Чорного моря.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Штормова погода посилює мінну небезпеку. З початку року вже близько 20 мін винесло море у прибережну зону Одещини, Миколаївщини та Грузії.

Переважну більшість Сили оборони знищували контрольовано, але близько 20 % детонували безконтрольно, спричиняючи руйнування. На щастя, цього року постраждалих не було, але влітку такі випадки ймовірні".

Деталі: Місцевих мешканців просять не наражати себе на небезпеку і дотримувась правил та норм воєнного стану.

Що передувало: У березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія замінувала морські шляхи від Босфору до Одеси. Про цьому росіяни заявили, що це – українські міни і після шторму вони дрейфують.

Теми: Чорне моревійна
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