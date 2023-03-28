Из-за шторма усилилась минная опасность на побережье Черного моря

Штормовая погода усиливает минную опасность на побережье Черного моря.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Штормовая погода усиливает минную опасность. С начала года уже около 20 мин вынесло море в прибрежную зону Одесской, Николаевской областей и Грузии.

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Подавляющее большинство Силы обороны уничтожали контролируемо, но около 20% детонировали бесконтрольно, вызывая разрушения. К счастью, в этом году пострадавших не было, но летом такие случаи вероятны".

Детали: Местных жителей просят не подвергать себя опасности и придерживаться правил и норм военного положения.

Что предшествовало: В марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия заминировала морские пути от Босфора до Одессы. Об этом россияне заявили, что это - украинские мины и после шторма они дрейфуют.