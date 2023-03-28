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У ЗСУ прокоментували заяву про незначні успіхи РФ у Бахмуті: Ситуація динамічна

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 28 березня 2023, 20:36
У ЗСУ прокоментували заяву про незначні успіхи РФ у Бахмуті: Ситуація динамічна
Скрін з мапи deepstate

Ситуація в районі Бахмута є динамічною, однак російські військові в останні дні не отримали ніякої стратегічної переваги на цьому напрямку.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону новин 

Пряма мова: "Тут (у районі Бахмута - ред.) ситуація є дуже динамічною. Ворог іноді має якісь тактичні просування – всі вони прогнозовані. Ми їх бачимо та відпрацьовуємо протидію. 

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Говорити про якусь стратегічну перевагу в останні години чи дні – цього не може бути. Вона (ситуація - ред.) є стабільно важкою. Проте ведеться вогонь та інші засоби протидії, щоб не дати (ворогу - ред.) розвинути успіх своїх атак".

Деталі: Він додав, що у районі Бахмута за добу відбулося 14 бойових зіткнень із ворогом, під час яких знищено 86 загарбників, 117 окупантів отримали поранення.

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 28 березня Інститут вивчення війни повідомив, що російські окупанти "досягли незначних успіхів" на півночі та південному заході Бахмута.

Теми: Збройні силиБахмутвійнаРосія
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