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В ВСУ прокомментировали заявление о незначительных успехах РФ в Бахмуте: Ситуация динамичная

Татьяна ЛозовенкоВторник, 28 марта 2023, 20:36
В ВСУ прокомментировали заявление о незначительных успехах РФ в Бахмуте: Ситуация динамичная
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Ситуация в районе Бахмута является динамичной, однако российские военные в последние дни не получили никакого стратегического преимущества на этом направлении.

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона новостей 

Прямая речь: "Здесь (в районе Бахмута - ред.) ситуация очень динамична. Враг иногда имеет какие-то тактические продвижения – все они прогнозируемые. Мы их видим и отрабатываем противодействие. 

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Говорить о каком-то стратегическом преимуществе в последние часы или дни –  этого не может быть. Она (ситуация - ред.) является стабильно тяжелой. Однако ведется огонь и другие средства противодействия, чтобы не дать развить (врагу - ред.) успех своих атак".

Детали: Он добавил, что в районе Бахмута за сутки произошло 14 боевых столкновений с врагом, во время которых уничтожено 86 захватчиков, 117 оккупантов получили ранения. 

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 28 марта Институт изучения войны сообщил, что российские оккупанты "достигли незначительных успехов" на севере и юго-западе Бахмута.

Темы: Вооруженные силыБахмутвойнаРосcия
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