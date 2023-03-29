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Зеленський пояснив, чому важливо виграти битву за Бахмут

Станіслав ПогоріловСереда, 29 березня 2023, 09:49
Зеленський пояснив, чому важливо виграти битву за Бахмут
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський переконаний, якщо Збройні сили не виграють битву за Бахмут, на Україну посилиться тиск щодо пошуку неприйнятних компромісів з російським агресором.

Джерело: Зеленський в інтерв′ю Associated Press

Пряма мова Зеленського: "Якщо він (президент країни-агресора Володимир Путін – ред.) відчує трохи крові - відчує, що ми слабкі - він буде тиснути, тиснути, тиснути".

Деталі: За словами президента, якщо Бахмут впаде, Путін "продасть цю перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю, Ірану".

Президент підкреслив, що у разі поразки в битві за Бахмут, українське суспільство відчує втому та підштовхне до компромісу. Але наразі він не відчуває подібного тиску.

Що було раніше: 28 березня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські загарбники не полишають спроб захопити місто Бахмут на Донеччині, завдання українських  сил – виснажити ворога та завдати йому великих втрат.

Теми: БахмутЗеленськийвійнаРосія
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