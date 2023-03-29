Зеленський пояснив, чому важливо виграти битву за Бахмут

Президент Володимир Зеленський переконаний, якщо Збройні сили не виграють битву за Бахмут, на Україну посилиться тиск щодо пошуку неприйнятних компромісів з російським агресором.

Джерело: Зеленський в інтерв′ю Associated Press

Пряма мова Зеленського: "Якщо він (президент країни-агресора Володимир Путін – ред.) відчує трохи крові - відчує, що ми слабкі - він буде тиснути, тиснути, тиснути".

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Деталі: За словами президента, якщо Бахмут впаде, Путін "продасть цю перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю, Ірану".

Президент підкреслив, що у разі поразки в битві за Бахмут, українське суспільство відчує втому та підштовхне до компромісу. Але наразі він не відчуває подібного тиску.

Що було раніше: 28 березня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські загарбники не полишають спроб захопити місто Бахмут на Донеччині, завдання українських сил – виснажити ворога та завдати йому великих втрат.