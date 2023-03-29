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Зеленский объяснил, почему важно выиграть битву за Бахмут

Станислав ПогориловСреда, 29 марта 2023, 09:49
Зеленский объяснил, почему важно выиграть битву за Бахмут
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский убежден, если Вооруженные силы не выиграют битву за Бахмут, на Украину усилится давление по поиску неприемлемых компромиссов с российским агрессором.

Источник: Зеленский в интервью Associated Press

Прямая речь Зеленского: "Если он (президент страны-агрессора Владимир Путин - ред.) почувствует немного крови - почувствует, что мы слабые - он будет давить, давить, давить".

Детали: По словам президента, если Бахмут упадет, Путин "продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану".

Президент подчеркнул, что в случае поражения в битве за Бахмут, украинское общество почувствует усталость и подтолкнет к компромиссу. Но пока он не чувствует подобного давления.

Что предшествовало: 28 марта командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что российские захватчики не оставляют попыток захватить город Бахмут в Донецкой области, задача украинских сил - истощить врага и нанести ему большие потери.

Темы: БахмутЗеленскийвойнаРосcия
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