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На річницю потоплення "Москви" українцям покажуть артефакти з крейсера

Валентина РоманенкоСереда, 29 березня 2023, 13:23
На річницю потоплення Москви українцям покажуть артефакти з крейсера
рятувальний круг і світловий буй з російського крейсера "Москва". фото ДПСУ

На річницю потоплення ворожого крейсера "Москва" в Національному військово-історичному музеї України відкриють нову експозицію артефактів із затонулого флагмана ЧФ РФ.

Джерело: "АрміяInform"

Деталі: Як розповіли представники музею на брифінгу в Києві, на експозиції буде виставлено зокрема рятувальний круг, сигнальний буй із затонулого крейсера та багато інших цікавих артефактів.

В травні 2022 року вже було організувано виставку знищеної військової техніки окупантів просто неба в Києві, а в приміщенні музею було відкрито виставку артефактів війни, спеціально для якої Київська ТрО передала першу "Стугну", з якої було знищено ворожу бронетехніку.

Нині виставкові проєкти подорожують Європою, де виставляються поблизу російських посольств і диппредставництв.

Знати більше: Потопити "Москву": невідомі деталі. Як український "Нептун" знищив флагман російського флоту

Теми: війнаісторія
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