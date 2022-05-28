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З моря виловили рятувальний круг та буй крейсера-потопельника "Москва"

Валентина РоманенкоСубота, 28 травня 2022, 10:55
З моря виловили рятувальний круг та буй крейсера-потопельника Москва
фото ДПСУ

Небайдужі моряки виловили та передали прикордонникам рятувальний круг та світловий буй з російського крейсера "Москва", який затонув після ураження українськими ракетами.

Джерело: голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко в Facebook

Пряма мова: "Музейні експонати українських Сил оборони поповняться чудовими предметами.

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До рук прикордонників загону морської охорони днями потрапили рятувальний круг та світловий буй з крейсера-потопельника "Москва". Їх передали небайдужі моряки. Після зустрічі недофлагмана ЧФ РФ з Нептуном речі дрейфували у відкритому морі.

Була "Москва" – тепер нема. Від неї залишилися лише ось такі приємні згадки. Слава Україні!".

Нагадаємо: Флагман ЧФ РФ "Москва" був одним із двох кораблів, які 24 лютого 2022 року погрожували захисникам українського острова Зміїний. Окупанти вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Відповідь українських воїнів вже стала крилатою фразою: "Рускій воєнний корабль, іді нах..й!".

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Теми: війнаПрикордонна служба
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