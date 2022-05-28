З моря виловили рятувальний круг та буй крейсера-потопельника "Москва"
Небайдужі моряки виловили та передали прикордонникам рятувальний круг та світловий буй з російського крейсера "Москва", який затонув після ураження українськими ракетами.
Джерело: голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко в Facebook
Пряма мова: "Музейні експонати українських Сил оборони поповняться чудовими предметами.
До рук прикордонників загону морської охорони днями потрапили рятувальний круг та світловий буй з крейсера-потопельника "Москва". Їх передали небайдужі моряки. Після зустрічі недофлагмана ЧФ РФ з Нептуном речі дрейфували у відкритому морі.
Була "Москва" – тепер нема. Від неї залишилися лише ось такі приємні згадки. Слава Україні!".
Нагадаємо: Флагман ЧФ РФ "Москва" був одним із двох кораблів, які 24 лютого 2022 року погрожували захисникам українського острова Зміїний. Окупанти вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Відповідь українських воїнів вже стала крилатою фразою: "Рускій воєнний корабль, іді нах..й!".
Передісторія:
- 13 квітня влада стало відомо, що Україна завдала удару ракетами "Нептун" по російському крейсеру флагману ЧФ РФ "Москва".
- 14 квітня Міноборони РФ підтвердило вибух на крейсері, але заявило, що на борту здетонував боєкомплект, моряків евакуювали, а сам крейсер "зберіг плавучість". Потім російське міністерство заявило, що "Москва" затонула під час буксирування до Севастополя в умовах шторму.
- Експерти припускали, що половина екіпажа загинули чи поранені. Журналісти-розслідувачі вважали, що екіпаж крейсера "Москва" міг на дві третини складатися зі строковиків.
- Родичі моряків "Москви" шукали їх, отримували відповідь, що крейсер не виконував бойового завдання, а бійці зникли безвісти. Водночас ті, хто вижив, розповідали, що крейсер ішов із десантом до Одеси.
- 15 травня оперативне командування "Південь" опублікувало останні переговори з крейсера "Москва".