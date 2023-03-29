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На годовщину ухода на дно "Москвы" украинцам покажут артефакты с крейсера

Валентина РоманенкоСреда, 29 марта 2023, 13:23
На годовщину ухода на дно Москвы украинцам покажут артефакты с крейсера
спасательный круг и световой буй с российского крейсера "Москва". фото ГПСУ

На годовщину потопления вражеского крейсера "Москва" в Национальном военно-историческом музее Украины откроют новую экспозицию артефактов с затонувшего флагмана ЧФ РФ.

Источник: "АрмияInform"

Детали: Как рассказали представители музея на брифинге в Киеве, на экспозиции будет выставлен в частности спасательный круг, сигнальный буй с затонувшего крейсера и много других интересных артефактов.

В мае 2022 года уже была организована выставка уничтоженной военной техники оккупантов под открытым небом в Киеве, а в помещении музея была открыта выставка артефактов войны, специально для которой Киевская ТрО передала первую "Стугну", из которой была уничтожена вражеская бронетехника.

Сейчас выставочные проекты путешествуют по Европе, где выставляются вблизи российских посольств и диппредставительств.

Знать больше: Потопить "Москву": неизвестные детали. Как украинский "Нептун" уничтожил флагман российского флота

Темы: войнаистория
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