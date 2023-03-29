Росіяни мають частковий успіх у Бахмуті, проте ЗСУ тримають місто – Генштаб

Російські окупанти продовжують штурмувати Бахмут та мають частковий успіх, проте українські захисники тримають місто.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, має частковий успіх. Проте, наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника.

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Протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Обстріляв Міньківку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Часів Яр та Торецьк Донецької області".

Деталі: Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М.

Українські ракетники та артилеристи протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 1 склад боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів ворога.

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Протягом доби противник завдав 1 ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив 4 обстріли з РСЗВ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.

Сьогодні внаслідок авіаційного удару по інфраструктурі міста Берислав Херсонської області, отримали поранення цивільні люди, пошкоджено приватні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Підрозділи Сил оборони України відбили 48 атак противника на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Чернацьке, Есмань, Кучерівка, Білопілля, Волфине та Басівка Сумської області, а також районів населених пунктів Тимофіївка, Ветеринарне, Глибоке, Піщане, Гатище, Вовчанськ і Бочкове на Харківщині.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Виїмки. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів на Куп’янському та Лиманському напрямках. Серед них – Колодязне, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Куп’янськ, Кислівка та Кам’янка Харківської області; Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Спірне та Сіверськ на Донеччині.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів, зокрема: Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні. Обстріляв населені пункти Времівка Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Староукраїнка і Чарівне, Запорізької області; Веселе, Берислав, Козацьке, Зеленівка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

В Арм'янському та Джанкойському районах тимчасово окупованої території АР Крим противник продовжує будівництво фортифікаційних споруд та окопів. До виконання робіт активно залучають цивільне населення.