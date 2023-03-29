Россияне имеют частичный успех в Бахмуте, но ВСУ держат город – Генштаб

Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и имеют частичный успех, однако украинские защитники держат город.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, имеет частичный успех. Однако, наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника.

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В течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области. Обстрелял Миньковку, Орехово-Васильевку, Бахмут, Часов Яр и Торецк Донецкой области".

Детали: Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Украинские ракетчики и артиллеристы в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 1 склад боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов врага.

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В течение суток противник нанес 1 ракетный и 16 авиационных ударов, совершил 4 обстрела из РСЗО.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, продолжает применять тактику террора против мирного населения.

Сегодня в результате авиационного удара по инфраструктуре города Берислав Херсонской области, получили ранения гражданские люди, повреждены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Подразделения Сил обороны Украины отразили 48 атак противника на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок врага не обнаружено. Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей. В течение суток враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Чернацкое, Есмань, Кучеровка, Белополье, Волфино и Басовка Сумской области, а также районов населенных пунктов Тимофеевка, Ветеринарное, Глубокое, Песчаное, Гатище, Волчанск и Бочково на Харьковщине.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Выемки. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов на Купянском и Лиманском направлениях. Среди них - Колодезное, Двуречная, Западное, Петропавловка, Купянск, Кисловка и Каменка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Белогоровка Луганской области, а также Колодязи, Спирное и Северск в Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов, в частности: Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону. Обстрелял населенные пункты Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Староукраинка и Чаривне, Запорожской области; Веселое, Берислав, Казацкое, Зеленовка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

В Армянском и Джанкойском районах временно оккупированной территории АР Крым противник продолжает строительство фортификационных сооружений и окопов. К выполнению работ активно привлекают гражданское население.