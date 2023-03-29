Повітряні сили: Україні потрібні винищувачі 4+, часу зволікати не маємо

Україна нагально потребує багатоцільових винищувачів покоління 4+, а оскільки передача авіаційної техніки дуже непростий процес, підготовку потрібно розпочинати вже зараз.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ні польські та чеські МіГи (хоч це - підсилення, і воно нам потрібне), ні "Міражі", ні "Торнадо" не допоможуть нам. Просив би всіх експертів утриматися від недолугих коментарів. Подивіться Вікіпедію, що таке "Міраж-2000" і чим він кращий за МіГ-29, і все стане зрозуміло.

Будь-яка допомога нам потрібна. Але військово-політичне керівництво держави (і командувач Повітряних сил, і начальник авіації, головнокомандувач, міністр, президент) висловило свою позицію, який нам літак потрібен – багатоцільовий. Здатний працювати і в небі, і по землі, і на морі. Тобто F-16 або інший багатоцільовий літак такого ж типу, покоління 4+. Це допоможе.

Щодо термінів – ми маємо розуміти, що передача авіаційної техніки не простий процес, тому називаються різні терміни.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США не відмовляються від планів (про передачу), але це займе трохи більше часу. Але головне – потрібне позитивне рішення щодо передачі Україні багатоцільового літака. І процес можна починати вже зараз.

Він почнеться з підготовки льотчиків, інженерів і паралельно з цим буде готуватися база для утримання цих літаків, аеродромна мережа. Часу зволікати не маємо, треба починати робити це "вчора ще"".

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Що передувало: Очільник Міноборони Штатів Ллойд Остін заявив, що наразі Україні найбільш потрібні протиповітряна оборона, зброя великої дальності та бронетехніка, а F16 "на цій стадії війни" українцям не допоможуть.

"Щодо винищувачів F16, якщо таке рішення буде ухвалене, то для забезпечення цих можливостей знадобиться приблизно 18 місяців. Але це не допоможе українцям на цій стадії війни. Чи можуть українці отримати винищувачі у майбутньому? Ми всі віримо, що так. Потенційно це можуть бути або F-16, або інші літаки четвертого покоління", ­- сказав він.

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