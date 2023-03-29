Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Повітряні сили: Україні потрібні винищувачі 4+, часу зволікати не маємо

Валентина РоманенкоСереда, 29 березня 2023, 19:11
Повітряні сили: Україні потрібні винищувачі 4+, часу зволікати не маємо
F-16. ілюстративне фото з Вікіпедії

Україна нагально потребує багатоцільових винищувачів покоління 4+, а оскільки передача авіаційної техніки дуже непростий процес, підготовку потрібно розпочинати вже зараз.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ні польські та чеські МіГи (хоч це - підсилення, і воно нам потрібне), ні "Міражі", ні "Торнадо" не допоможуть нам. Просив би всіх експертів утриматися від недолугих коментарів. Подивіться Вікіпедію, що таке "Міраж-2000" і чим він кращий за МіГ-29, і все стане зрозуміло.

Будь-яка допомога нам потрібна. Але військово-політичне керівництво держави (і командувач Повітряних сил, і начальник авіації, головнокомандувач, міністр, президент) висловило свою позицію, який нам літак потрібен – багатоцільовий. Здатний працювати і в небі, і по землі, і на морі. Тобто F-16 або інший багатоцільовий літак такого ж типу, покоління 4+. Це допоможе.

Щодо термінів – ми маємо розуміти, що передача авіаційної техніки не простий процес, тому називаються різні терміни.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США не відмовляються від планів (про передачу), але це займе трохи більше часу. Але головне – потрібне позитивне рішення щодо передачі Україні багатоцільового літака. І процес можна починати вже зараз.

Він почнеться з підготовки льотчиків, інженерів і паралельно з цим буде готуватися база для утримання цих літаків, аеродромна мережа. Часу зволікати не маємо, треба починати робити це "вчора ще"".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Очільник Міноборони Штатів Ллойд Остін заявив, що наразі Україні найбільш потрібні протиповітряна оборона, зброя великої дальності та бронетехніка, а F16 "на цій стадії війни" українцям не допоможуть.

"Щодо винищувачів F16, якщо таке рішення буде ухвалене, то для забезпечення цих можливостей знадобиться приблизно 18 місяців. Але це не допоможе українцям на цій стадії війни. Чи можуть українці отримати винищувачі у майбутньому? Ми всі віримо, що так. Потенційно це можуть бути або F-16, або інші літаки четвертого покоління", ­- сказав він.

Читайте також: Західні крила. Які літаки потрібні Україні і чому Захід не поспішає постачати свої винищувачі

Теми: винищувачіПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генерал Міллі прокоментував ймовірність перемоги України в цьому році

Депутат міськради: У Львові вибухнула граната, загинула людина

У Міноборони прозвітували про вибори до антикорупційної ради: назвали 15 кандидатів 

Reuters: США готують Україні новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд

Китай, можливо, єдиний здатен вплинути на хід війни в Україні – Єлисейський палац

Зеленський: трибунал щодо Росії хочемо створити через резолюцію ООН

Усі новини...
винищувачі
"Це не якісь космічні кораблі": глава МЗС Естонії підтримує надання Україні винищувачів F-16
В уряді Словаччини хочуть позиватись проти експрем’єра, який блокував надання Україні МіГ-29
Росія може повернути собі домінування в небі України, у неї "в 12 разів більше літаків" – ЗМІ
Останні новини
05:30
США закликають залишити Росії всіх американців, навіть журналістів
04:34
Низькі темпи паспортизації на ТОТ заважують загарбникам готувати псевдовибори – спротив
03:35
Путін докладає зусиль, щоб формувати антизахідну коаліцію в ООН – ISW
02:30
Генерал Міллі прокоментував ймовірність перемоги України в цьому році
01:34
Ворог гатив по Сумщині та скидав міни, є поранений
00:34
Депутат міськради: У Львові вибухнула граната, загинула людина
00:24
Австралія запровадила санкції проти чиновників окупаційної адміністрації Криму
23:48
Зеленський: Буде новий Нюрнберг – щодо рашистів
23:30
Парламент Угорщини висловився про війну: критикує санкції ЄС й бідкається через угорців на Закарпатті
23:16
У Міноборони прозвітували про вибори до антикорупційної ради: назвали 15 кандидатів 
Усі новини...