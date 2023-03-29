Воздушные силы: Украине нужны истребители 4+, времени медлить не нет

Украина очень нуждается в многоцелевых истребителях поколения 4+, а поскольку передача авиационной техники сложный процесс, подготовку нужно начинать уже сейчас.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Ни польские и чешские МиГи (хотя это - усиление, и оно нам нужно), ни "Миражи", ни "Торнадо" не помогут нам. Просил бы всех экспертов воздержаться от нелепых комментариев. Посмотрите Википедию, что такое "Мираж-2000" и чем он лучше МиГ-29, и все станет понятно.

Любая помощь нам нужна. Но военно-политическое руководство государства (и командующий Воздушными силами, и начальник авиации, главнокомандующий, министр, президент) высказало свою позицию, какой нам самолет нужен - многоцелевой. Способный работать и в небе, и по земле, и на море. То есть F-16 или другой многоцелевой самолет такого же типа, поколения 4+. Это поможет.

Относительно сроков - мы должны понимать, что передача авиационной техники не простой процесс, поэтому называются разные сроки.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США не отказываются от планов (о передаче), но это займет немного больше времени. Но главное - нужно положительное решение по передаче Украине многоцелевого самолета. И процесс можно начинать уже сейчас.

Он начнется с подготовки летчиков, инженеров и параллельно с этим будет готовиться база для содержания этих самолетов, аэродромная сеть. Времени медлить нет, надо начинать делать это "вчера еще"".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Глава Минобороны Штатов Ллойд Остин заявил, что сейчас Украине наиболее необходимы противовоздушная оборона, оружие большой дальности и бронетехника, а F16 "на этой стадии войны" украинцам не помогут.

"Относительно истребителей F16, если такое решение будет принято, то для обеспечения этих возможностей понадобится примерно 18 месяцев. Но это не поможет украинцам на этой стадии войны. Могут ли украинцы получить истребители в будущем? Мы все верим, что да. Потенциально это могут быть или F-16, или другие самолеты четвертого поколения", - сказал он.

Читайте также: Западные крылья. Какие самолеты нужны Украине и почему Запад не спешит поставлять свои истребители