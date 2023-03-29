Росіяни вдарили з літака по Авдіївці: зруйнували садочок, пошкодили дім
Середа, 29 березня 2023, 20:31
Російські війська завдали авіаудару по дитячому садочку в Авдіївці Донецької області, пошкоджень зазнала і багатоповерхівка.
Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак
Пряма мова Єрмака: "Росіяни нанесли авіаудар по місту Авдіївка. Влучили ракетою по дитячому садочку. На щастя, без жертв. Постраждала багатоповерхівка навпроти".
Цьому передувало: Днями керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що Авдіївка через атаки росіян у “червоній зоні”: з міста почали евакуювати комунальників, а журналістам і волонтерам заборонили доступ у місто.
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