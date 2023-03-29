Росіяни вдарили з літака по Авдіївці: зруйнували садочок, пошкодили дім

Наслідки удару по Авдіївці 29.03.2023, фото з Telegram Андрія Єрмака

Російські війська завдали авіаудару по дитячому садочку в Авдіївці Донецької області, пошкоджень зазнала і багатоповерхівка.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак

Пряма мова Єрмака: "Росіяни нанесли авіаудар по місту Авдіївка. Влучили ракетою по дитячому садочку. На щастя, без жертв. Постраждала багатоповерхівка навпроти".

Цьому передувало: Днями керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що Авдіївка через атаки росіян у “червоній зоні”: з міста почали евакуювати комунальників, а журналістам і волонтерам заборонили доступ у місто.