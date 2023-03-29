Россияне ударили из самолета по Авдеевке: разрушили садик, повредили дом

Последствия удара по Авдеевке 29.03.2023, фото из Telegram Андрея Ермака

Российские войска нанесли авиаудар по детскому саду в Авдеевке Донецкой области, повреждения получила и многоэтажка.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак

Прямая речь Ермака: "Россияне нанесли авиаудар по городу Авдеевка. Попали ракетой по детскому саду. К счастью, без жертв. Пострадала многоэтажка напротив".

Этому предшествовало: На днях руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш сообщил, что Авдеевка из-за атак россиян в "красной зоне": из города начали эвакуировать коммунальщиков, а журналистам и волонтерам запретили доступ в город.