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Россияне ударили из самолета по Авдеевке: разрушили садик, повредили дом

Елена РощинаСреда, 29 марта 2023, 20:31
Россияне ударили из самолета по Авдеевке: разрушили садик, повредили дом
Последствия удара по Авдеевке 29.03.2023, фото из Telegram Андрея Ермака

Российские войска нанесли авиаудар по детскому саду в Авдеевке Донецкой области, повреждения получила и многоэтажка.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак

Прямая речь Ермака: "Россияне нанесли авиаудар по городу Авдеевка. Попали ракетой по детскому саду. К счастью, без жертв. Пострадала многоэтажка напротив".

 
 
 

Этому предшествовало: На днях руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш сообщил, что Авдеевка из-за атак россиян в "красной зоне": из города начали эвакуировать коммунальщиков, а журналистам и волонтерам запретили доступ в город.

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Темы: АвдеевкаДонецкая областьвойна
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