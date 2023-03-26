Із Авдіївки евакуюють комунальників, вимкнуть мобільний зв'язок

Із Авдіївки Донецької області, де тривають активні бойові дії, будуть евакуйовані працівники комунальних служб.

Джерело: голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у Facebook

Дослівно: "Шкода це визнавати, та Авдіївка все більше стає схожою на місцевість з постапокаліптичних фільмів або… на геть зруйновану рашистами Мар’їнку…

Тому прийнято непросте рішення щодо евакуації з Авдіївки решти наших героїв – комунальників, які хоч якось намагались підтримувати чистоту і життєдіяльність міста".

Деталі: Барабаш зазначив, що наполегливо рекомендує їхати з Авдіївки.

У відеозверненні він також заявив, що в місті вимкнуть мобільний зв’язок.

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"Будемо вимикати мобільний зв'язок у місті, тому що, на жаль, як показує практика, це є мінусом для всього міста, бо знаходяться не дуже українці, які здають, розказують… Не буде змоги заряджати телефон, бо пару днів – і нікому буде обслуговувати генератори, запускати мобільну вишку", - сказав він.

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