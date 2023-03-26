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Із Авдіївки евакуюють комунальників, вимкнуть мобільний зв'язок

Катерина ТищенкоНеділя, 26 березня 2023, 22:48
Із Авдіївки евакуюють комунальників, вимкнуть мобільний зв'язок
ситуація навколо Авдіївки станом на 26 березня, скріншот deepstatemap

Із Авдіївки Донецької області, де тривають активні бойові дії, будуть евакуйовані працівники комунальних служб.

Джерело: голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у Facebook

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Дослівно: "Шкода це визнавати, та Авдіївка все більше стає схожою на місцевість з постапокаліптичних фільмів або… на геть зруйновану рашистами Мар’їнку…

Тому прийнято непросте рішення щодо евакуації з Авдіївки решти наших героїв – комунальників, які хоч якось намагались підтримувати чистоту і життєдіяльність міста".

Деталі: Барабаш зазначив, що наполегливо рекомендує їхати з Авдіївки.

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У відеозверненні він також заявив, що в місті вимкнуть мобільний зв’язок.

"Будемо вимикати мобільний зв'язок у місті, тому що, на жаль, як показує практика, це є мінусом для всього міста, бо знаходяться не дуже українці, які здають, розказують… Не буде змоги заряджати телефон, бо пару днів – і нікому буде обслуговувати генератори, запускати мобільну вишку", - сказав він.

Передісторія:

  • Британська розвідка 20 березня повідомила, що ситуація в Авдіївці Донецької області тактично подібна до того, що відбувається у Бахмуті. Зокрема, за даними розвідки, українські війська продовжують організовану оборону, але їхні "лінії постачання на захід перебувають під дедалі більшою загрозою через російську операцію з оточення".
  • У ЗСУ повідомили, що найближчим часов Авдіївка може стати "другим Бахмутом".
  • Попри постійні обстріли окупантів в Авдіївці залишається майже 2 тисяці людей, які відмовляються виїжджати.
  • 24 березня речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявив, що Авдіївський напрямок наразі є одним з найгарячіших на фронті, але й там російські загарбники "видихаються", як і на Бахмутському напрямку.

Теми: Авдіївкавійнаевакуація
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