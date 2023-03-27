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Волонтерам та журналістам заборонили в'їзд в Авдіївку: місто в "червоній зоні"

Альона Мазуренко Понеділок, 27 березня 2023, 17:46
Волонтерам та журналістам заборонили в'їзд в Авдіївку: місто в червоній зоні
СИТУАЦІЯ НАВКОЛО АВДІЇВКИ СТАНОМ НА 27 БЕРЕЗНЯ, СКРИНШОТ DEEPSTATEMAP

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що через загострення ситуації в'їзд до Авдіївки заборонений журналістам та волонтерам. 

Джерело: глава Авдіївської ВЦА в Telegram-каналі "Степанич UA"

Пряма мова: "27 березня. Авдіївка. Хотів би зробити повідомлення, яке, в першу чергу, стосується журналістів та волонтерів. 

Авдіївка знаходиться в "червоній зоні", тому відвідування, заїзд у місто представників преси, навіть акредитованих, заборонено. Це стосується і волонтерів. У зв'язку із загостренням ситуації у місті та навколо міста.

Тому є наказ – пряма заборона для відвідування".

Деталі: У коментарі УП Барабаш підтвердив, що Telegram-канал "Степанич UA" належить йому. 

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Він закликав представників ЗМІ та волонтерів не порушувати цієї заборони й не намагатись заїхати у місто. 

Нагадаємо: 

  • 26 березня Барабаш повідомив, що із Авдіївки Донецької області, де тривають активні бойові дії, будуть евакуйовані працівники комунальних служб.
  • Британська розвідка 20 березня повідомила, що ситуація в Авдіївці Донецької області тактично подібна до того, що відбувається у Бахмуті. Зокрема, за даними розвідки, українські війська продовжують організовану оборону, але їхні "лінії постачання на захід перебувають під дедалі більшою загрозою через російську операцію з оточення".
  • У ЗСУ повідомили, що найближчим часов Авдіївка може стати "другим Бахмутом".
  • Попри постійні обстріли окупантів в Авдіївці залишається майже 2 тисяці людей, які відмовляються виїжджати.
  • 24 березня речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявив, що Авдіївський напрямок наразі є одним з найгарячіших на фронті, але й там російські загарбники "видихаються", як і на Бахмутському напрямку.

Теми: Авдіївкавійна
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