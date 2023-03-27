Волонтерам та журналістам заборонили в'їзд в Авдіївку: місто в "червоній зоні"
Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що через загострення ситуації в'їзд до Авдіївки заборонений журналістам та волонтерам.
Джерело: глава Авдіївської ВЦА в Telegram-каналі "Степанич UA"
Пряма мова: "27 березня. Авдіївка. Хотів би зробити повідомлення, яке, в першу чергу, стосується журналістів та волонтерів.
Авдіївка знаходиться в "червоній зоні", тому відвідування, заїзд у місто представників преси, навіть акредитованих, заборонено. Це стосується і волонтерів. У зв'язку із загостренням ситуації у місті та навколо міста.
Тому є наказ – пряма заборона для відвідування".
Деталі: У коментарі УП Барабаш підтвердив, що Telegram-канал "Степанич UA" належить йому.
Він закликав представників ЗМІ та волонтерів не порушувати цієї заборони й не намагатись заїхати у місто.
Нагадаємо:
- 26 березня Барабаш повідомив, що із Авдіївки Донецької області, де тривають активні бойові дії, будуть евакуйовані працівники комунальних служб.
- Британська розвідка 20 березня повідомила, що ситуація в Авдіївці Донецької області тактично подібна до того, що відбувається у Бахмуті. Зокрема, за даними розвідки, українські війська продовжують організовану оборону, але їхні "лінії постачання на захід перебувають під дедалі більшою загрозою через російську операцію з оточення".
- У ЗСУ повідомили, що найближчим часов Авдіївка може стати "другим Бахмутом".
- Попри постійні обстріли окупантів в Авдіївці залишається майже 2 тисяці людей, які відмовляються виїжджати.
- 24 березня речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявив, що Авдіївський напрямок наразі є одним з найгарячіших на фронті, але й там російські загарбники "видихаються", як і на Бахмутському напрямку.