Волонтерам та журналістам заборонили в'їзд в Авдіївку: місто в "червоній зоні"

СИТУАЦІЯ НАВКОЛО АВДІЇВКИ СТАНОМ НА 27 БЕРЕЗНЯ, СКРИНШОТ DEEPSTATEMAP

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що через загострення ситуації в'їзд до Авдіївки заборонений журналістам та волонтерам.

Джерело: глава Авдіївської ВЦА в Telegram-каналі "Степанич UA"

Пряма мова: "27 березня. Авдіївка. Хотів би зробити повідомлення, яке, в першу чергу, стосується журналістів та волонтерів.

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Авдіївка знаходиться в "червоній зоні", тому відвідування, заїзд у місто представників преси, навіть акредитованих, заборонено. Це стосується і волонтерів. У зв'язку із загостренням ситуації у місті та навколо міста.

Тому є наказ – пряма заборона для відвідування".

Деталі: У коментарі УП Барабаш підтвердив, що Telegram-канал "Степанич UA" належить йому.

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Він закликав представників ЗМІ та волонтерів не порушувати цієї заборони й не намагатись заїхати у місто.

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