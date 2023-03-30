У Бахмуті воюють 6 тис. "вагнерівців" – генерал Міллі

У боях за місто Бахмут Донецької області беруть участь близько 6 тис. найманців ПВК "Вагнер" та ще 20-30 тис. завербованих рекрутів.

Джерело: голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, якого цитує CNN

Пряма мова: "Зараз вони ("вагнерівці" – ред.) ведуть бойові дії переважно в Бахмуті. Там близько 6 тис. або близько того справжніх найманців і, можливо, ще 20 або 30 тис. рекрутів, яких вони набирають, багато з яких вийшли з в'язниць.

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Вони зазнають величезних втрат у районі Бахмута. Українці завдають цим хлопцям багато смертей та руйнувань".

Нагадаємо: Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що після участі у війні проти України за помилуванням вийшло на свободу вже понад 5 тис. "вагнерівців".