Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Бахмуте воюют 6 тыс. "вагнеровцев" – генерал Милли

"Украинская правда"Четверг, 30 марта 2023, 02:52
В Бахмуте воюют 6 тыс. вагнеровцев – генерал Милли
Марк Милли. Фото GETTY IMAGES

В боях за город Бахмут Донецкой области участвуют около 6 тыс. наемников ЧВК "Вагнер" и еще 20-30 тыс. завербованных рекрутов.

Источник: председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, которого цитирует CNN

Прямая речь: "Сейчас они ("вагнеровцы" – ред.) ведут боевые действия преимущественно в Бахмуте. Там около 6 тыс. или около того настоящих наемников и, возможно, еще 20 или 30 тыс. рекрутов, которых они набирают, многие из которых вышли из тюрем.

Они несут огромные потери в районе Бахмута. Украинцы наносят этим ребятам много смертей и разрушений".

Напомним: Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что после участия в войне против Украины по помилованию вышло на свободу уже более 5 тыс. "вагнеровцев".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ВагнерБахмут
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На фронте погиб белорусский доброволец, бывший торнадовец "Моджахед"

Украина купит у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak

Зеленский ввел санкции против Богуслаева, российских Минфина и Совета Федерации

Наместник Лавры Павел во время обысков СБУ засветил шарф Louis Vuitton за 16 тысяч

фото, видеоМитрополит Павел в зале суда заявил, что "никогда не был на стороне агрессии"

Разведка Британии: Зимнее наступление России на Донбассе провалилось

Все новости...
Министр обороны Британии: Потери РФ в Украине - более 220 тысяч погибшими и ранеными
Россия должна забрать войска из Украины для достижения мира – президент Венгрии
Зеленский: Сегодня есть за что поблагодарить бойцов на бахмутском направлении
Маляр: Бывают дни, когда на Донбассе соотношение убитыми 1 к 10 в нашу пользу
Последние новости
17:02
обновлено от 15:28Оккупанты убили человека во время обстрела Херсона
16:54
Кулеба призвал не дать России злоупотреблять председательством в Совбезе ООН
16:35
Могут ли аптеки продавать лекарства без рецепта во время военного состояния – ответ Минздрава
16:28
На фронте погиб белорусский доброволец, бывший торнадовец "Моджахед"
16:22
Заработал 5 миллионов на провальном проекте: история "отца" ChatGPT Альтмана
16:10
Зеленский и Макрон провели телефонный разговор
15:57
Суд по делу наместника Лавры Павла перенесли - заявил, что плохо себя чувствует
15:41
Эрдоган утвердил решение парламента, что дает "зеленый свет" для вступления Финляндии в НАТО
15:11
Украина купит у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak
14:58
Германия не сможет полностью закрыть потребности Бундесвера до 2030 года - министр обороны
Все новости...