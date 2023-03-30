В Бахмуте воюют 6 тыс. "вагнеровцев" – генерал Милли

В боях за город Бахмут Донецкой области участвуют около 6 тыс. наемников ЧВК "Вагнер" и еще 20-30 тыс. завербованных рекрутов.

Источник: председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, которого цитирует CNN

Прямая речь: "Сейчас они ("вагнеровцы" – ред.) ведут боевые действия преимущественно в Бахмуте. Там около 6 тыс. или около того настоящих наемников и, возможно, еще 20 или 30 тыс. рекрутов, которых они набирают, многие из которых вышли из тюрем.

Они несут огромные потери в районе Бахмута. Украинцы наносят этим ребятам много смертей и разрушений".

Напомним: Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что после участия в войне против Украины по помилованию вышло на свободу уже более 5 тыс. "вагнеровцев".