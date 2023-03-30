США роблять все можливе, щоб повернути РФ до виконання договору про ядерну зброю – Держдеп
США працюють над поверненням Росії до виконання договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.
Джерело: брифінг заступника речника Державного департаменту США Веданта Патела
Пряма мова: "Росія вже порушила договір СНО-ІІІ (договір між США і РФ про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь – ред.).
США продовжать оцінювати наступні кроки РФ щодо невиконання договору та розглядатимуть додаткові контрзаходи".
Деталі: Представник Держдепу наголосив, що договір щодо ядерної зброї має велике значення для США, оскільки посилює безпеку не лише Штатів, але й Росії та всього світу загалом.
"Тому ми продовжуємо робити все можливе, щоби повернути сторони до виконання вимог договору", – заявив Пател.
Що цьому передувало:
- 21 лютого Росія призупинила участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння.
- 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для неї мають підготувати до липня.
- У НАТО назвали ядерну риторику Росії "небезпечною та безвідповідальною", а США зазначили, що не бачать жодних ознак підготовки Росії застосувати ядерну зброю.
- Президент Штатів Джо Байден заявив, що він стурбований планами Росії розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі.