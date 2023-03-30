США роблять все можливе, щоб повернути РФ до виконання договору про ядерну зброю – Держдеп

США працюють над поверненням Росії до виконання договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Джерело: брифінг заступника речника Державного департаменту США Веданта Патела

Пряма мова: "Росія вже порушила договір СНО-ІІІ (договір між США і РФ про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь – ред.).

США продовжать оцінювати наступні кроки РФ щодо невиконання договору та розглядатимуть додаткові контрзаходи".

Деталі: Представник Держдепу наголосив, що договір щодо ядерної зброї має велике значення для США, оскільки посилює безпеку не лише Штатів, але й Росії та всього світу загалом.

"Тому ми продовжуємо робити все можливе, щоби повернути сторони до виконання вимог договору", – заявив Пател.

Що цьому передувало: