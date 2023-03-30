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США делают все возможное, чтобы вернуть РФ к выполнению договора о ядерном оружии – Госдеп

"Украинская правда"Четверг, 30 марта 2023, 04:20
США делают все возможное, чтобы вернуть РФ к выполнению договора о ядерном оружии – Госдеп
Госдеп США. ФОТО С САЙТА STATE.GOV

США работают над возвращением России к выполнению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Источник: брифинг заместителя спикера Государственного департамента США Веданта Патела

Прямая речь: "Россия уже нарушила договор СНВ-III (договор между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – ред.).

США продолжат оценивать следующие шаги РФ по невыполнению договора и будут рассматривать дополнительные контрмеры".

Детали: Представитель Госдепа отметил, что договор по ядерному оружию имеет большое значение для США, поскольку усиливает безопасность не только Штатов, но и России и всего мира в целом.

"Поэтому мы продолжаем делать все возможное, чтобы вернуть стороны к выполнению требований договора", – заявил Пател.

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Темы: ядерное оружиеСШАРосcия
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