Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США делают все возможное, чтобы вернуть РФ к выполнению договора о ядерном оружии – Госдеп

"Украинская правда"Четверг, 30 марта 2023, 04:20
США делают все возможное, чтобы вернуть РФ к выполнению договора о ядерном оружии – Госдеп
Госдеп США. ФОТО С САЙТА STATE.GOV

США работают над возвращением России к выполнению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Источник: брифинг заместителя спикера Государственного департамента США Веданта Патела

Прямая речь: "Россия уже нарушила договор СНВ-III (договор между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – ред.).

Реклама:

США продолжат оценивать следующие шаги РФ по невыполнению договора и будут рассматривать дополнительные контрмеры".

Детали: Представитель Госдепа отметил, что договор по ядерному оружию имеет большое значение для США, поскольку усиливает безопасность не только Штатов, но и России и всего мира в целом.

"Поэтому мы продолжаем делать все возможное, чтобы вернуть стороны к выполнению требований договора", – заявил Пател.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

Темы: ядерное оружиеСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и 116 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
ядерное оружие
Боррель: Россия – бензоколонка с атомной бомбой
Виктимблейминг военного времени
Угроза взрыва на ЗАЭС выше, чем ядерного удара со стороны России – Дуда 
Последние новости
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
Все новости...
Реклама: