США делают все возможное, чтобы вернуть РФ к выполнению договора о ядерном оружии – Госдеп
США работают над возвращением России к выполнению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Источник: брифинг заместителя спикера Государственного департамента США Веданта Патела
Прямая речь: "Россия уже нарушила договор СНВ-III (договор между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – ред.).
США продолжат оценивать следующие шаги РФ по невыполнению договора и будут рассматривать дополнительные контрмеры".
Детали: Представитель Госдепа отметил, что договор по ядерному оружию имеет большое значение для США, поскольку усиливает безопасность не только Штатов, но и России и всего мира в целом.
"Поэтому мы продолжаем делать все возможное, чтобы вернуть стороны к выполнению требований договора", – заявил Пател.
Что этому предшествовало:
- 21 февраля Россия приостановила участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.
- 25 марта президент России Владимир Путин объявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, хранилище для него должны подготовить к июлю.
- В НАТО назвали ядерную риторику России "опасной и безответственной", а США отметили, что не видят никаких признаков подготовки России применить ядерное оружие.
- Президент Штатов Джо Байден заявил, что он обеспокоен планами России разместить тактическое ядерное оружие в соседней Беларуси.