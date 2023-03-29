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Байден прокоментував плани Росії розмістити ядерну зброю у Білорусі

Ольга Глущенко Середа, 29 березня 2023, 07:42
Байден прокоментував плани Росії розмістити ядерну зброю у Білорусі
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Президент Штатів Джо Байден заявив журналістам, що він стурбований планами Росії розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі.

Джерело: Байден, цитує CNN

Пряма мова: "Вони ще не зробили цього, якщо тільки нічого не сталося, поки я був у вертольоті. Звичайно, я стурбований цим".

"Про що я говорив з вами протягом останнього року? Це небезпечна розмова, і вона викликає занепокоєння".

Передісторія:

Теми: БайденРосіяБілорусьядерна зброя
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