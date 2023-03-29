Байден прокоментував плани Росії розмістити ядерну зброю у Білорусі
Середа, 29 березня 2023, 07:42
Президент Штатів Джо Байден заявив журналістам, що він стурбований планами Росії розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі.
Джерело: Байден, цитує CNN
Пряма мова: "Вони ще не зробили цього, якщо тільки нічого не сталося, поки я був у вертольоті. Звичайно, я стурбований цим".
"Про що я говорив з вами протягом останнього року? Це небезпечна розмова, і вона викликає занепокоєння".
Передісторія:
- 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для неї мають підготувати до липня.
- У НАТО назвали ядерну риторику Росії "небезпечною та безвідповідальною", а США зазначили, що не бачать жодних ознак підготовки Росії застосувати ядерну зброю.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вбачає у можливому переміщенні російської тактичної ядерної зброї у Білорусі загрозу європейській безпеці.
- Франція закликала до скасування угоди про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.
- У Раді безпеки РФ заявили, що Росія має унікальну зброю, здатну знищити навіть Америку.